Diputados de Chihuahua solicitan juicio político en contra de Maru Campos

Maru Campos

Por parte de la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, se informó que recibió una solicitud de juicio político en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

En conferencia de prensa comentó que la solicitud se hizo este martes por la mañana y fue presentada por 11 diputados locales de Chihuahua, acusandola de permitir la entrada de dos agentes de la CIA a territorio nacional.

A partir del accidente registrado el 19 de abril en el que murieron dos ciudadanos estadounidenses de la CIA y dos mandos de la AEI, se reveló que la presencia de dichos agentes agentes estadounidenses en México no fue notificada al gobierno federal, por lo que se denuncia que eso violó la Ley de Seguridad Nacional.

A partir de estos hechos, el grupo político Morena acusa a la mandataria estatal de Chihuahua, Maru Campos de traición a la patria.

Según el artículo 69 de la Ley de Seguridad Nacional establece que los agentes extranjeros pueden ser autorizados solo por el gobierno federal para ingresar temporalmente al país, pero únicamente para el intercambio de información e inteligencia.