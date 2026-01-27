Turismo cultural en México superó las 21 millones de visitas

Turismo La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, sostuvo un encuentro de trabajo con la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza. (Especial)

El turismo cultural en México ha registrado un importante crecimiento durante 2025, alcanzado 21.4 millones de visitantes, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), lo que representa un incremento del 9.1% respecto al año anterior.

Así lo dio a conocer la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, tras sostener un encuentro de trabajo con la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, en el que ambas funcionarias coincidieron en fortalecer las estrategias conjuntas para impulsar el turismo cultural como una herramienta de desarrollo, identidad y bienestar social.

Durante la reunión, destacaron que el patrimonio histórico y arqueológico del país es una de los principales pilares para detonar la Prosperidad Compartida, al generar beneficios directos en las comunidades, incentivar la conservación del patrimonio y diversificar la oferta turística de manera sostenible.

Rodríguez Zamora subrayó que el crecimiento en la afluencia refleja el interés creciente de turistas nacionales y extranjeros por la riqueza cultural de nuestro país. “Nuestra riqueza histórica y cultural es uno de los principales motores que nos posicionan en la escena internacional; el crecimiento en la visita a museos y zonas arqueológicas confirma que México es un país que inspira, educa y enamora a quienes nos visitan”, expresó.

Pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá Zona Arqueológica de Yucatán (Tamara Ramírez Villegas)

Museos y zonas arqueológicas, los más visitados

De acuerdo con las cifras presentadas, las zonas arqueológicas recibieron 9.9 millones de visitantes, de los cuales 64% fueron nacionales y 36% extranjeros, representando un aumento del 1.4 por ciento respecto a 2024.

En tanto, los museos del país registraron 11.5 millones de visitantes, cifra que equivale a un crecimiento del 16.8% en comparación con el año anterior. Del total, 89% correspondió a visitantes nacionales y el restante 11% a extranjeros.

Entre los recintos con mayor afluencia destacaron:

Museo Nacional de Antropología , con el 44% del total de visitas

, con el 44% del total de visitas Museo Nacional de Historia , con 23%

, con 23% Museo del Templo Mayor, con 4%

En el caso de las zonas arqueológicas, las más visitadas fueron:

Chichén Itzá , con 2.2 millones de visitantes

, con 2.2 millones de visitantes Teotihuacán , con 1.8 millones

, con 1.8 millones Tulum, con 1.0 millón

Impulso al turismo cultural

La secretaria de Turismo reiteró el compromiso del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para seguir fortaleciendo la diversificación turística con énfasis en el patrimonio cultural.

“Promover el acceso a nuestros museos y zonas arqueológicas fortalece la identidad nacional y dinamiza las economías locales. Seguiremos trabajando para que más mexicanos y visitantes del mundo conozcan y vivan la grandeza cultural de nuestro país”, concluyó.