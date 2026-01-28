Dame 5 cajetillas de Raleigh: ¿quién es el hombre al que no le vendieron cigarros sueltos y metieron a la cárcel?

Esta es la historia detrás del trend “No vendo cigarros sueltos” Fotoarte: La Crónica

En los últimos días, una frase se ha vuelto popular por las redes sociales y se ha popularizado tanto en trends de TikTok o Reels en Instagram que muchos no han reparado en el truculento contexto del que nació: “No vendo cigarros sueltos… bueno, no vendes pero véndeme uno”

A primera vista, muchos usuarios lo toman como un chiste absurdo o una excusa divertida para evitar vender cigarrillos por unidad, una práctica familiar para quienes han recorrido mercados o esquinas urbanas.

¿Qué significa “No vendo cigarros sueltos”? El verdadero origen del meme

La frase que ahora acompaña cientos de videos cortos tiene su origen en un episodio del podcast ANIMUS, producido en el canal La Corporrisa. En el episodio 20, titulado “Para entender mejor al adicto”, el invitado, identificado como Fernando Núñez, narra momentos de su vida marcados por la dependencia y las consecuencias legales que derivaron de ella.

Fernando Núñez experto en adicciones y el protagonista detrás del meme de "No vendo cigarros sueltos" Foto vía redes sociales

Lo que millones de personas han escuchado recortado en clips de 10 o 15 segundos es solo una porción dramática de su historia. Allí, Fernando relata cómo su necesidad compulsiva por sustancias —incluyendo el deseo irracional por cinco cajetillas de cigarrillos Raleigh— lo llevó a cometer un delito que terminó con una condena de dos años y medio de prisión, un episodio que él mismo describe no como una anécdota graciosa, sino como un punto de quiebre en su vida.

¿Quién es Fernando Núñez?

La historia de Fernando no termina en el juzgado. Tras cumplir su sentencia y enfrentar el proceso de desintoxicación, él encontró un nuevo rumbo: se formó como psicólogo y experto en adicciones, y es ahora director del Centro de Reestructuración Emocional Integral (CREI).

Para Fernando, ese momento en el reclusorio fue el primer paso hacia la recuperación, una etapa en la que empezó a reconstruir su vida y a entender los patrones psicológicos detrás de sus compulsiones. En el mismo podcast donde se originó el audio viral, él comparte su testimonio con un enfoque de conciencia y advertencia, más allá de la risa que inspire el meme.

Parte de la viralidad tiene que ver con la identificación que sienten muchos usuarios con la frase. En varias ciudades, la práctica de preguntar por cigarros sueltos es habitual, incluso aunque en México la venta por unidad de cigarrillos está prohibida por la Ley General para el Control del Tabaco.

Ese contexto urbano —donde cada peso cuenta y muchas personas prefieren comprar una unidad en lugar de una caja entera— ha servido como telón de fondo para que el audio se inserte en sketches, parodias, situaciones cotidianas y representaciones humorísticas. Pero al viralizarse de forma descontextualizada, el clip ha terminado siendo un reflejo tanto de la creatividad de los usuarios como de una realidad social más compleja: la adicción y sus consecuencias.

Quienes conocen la historia completa señalan que, aunque el meme tenga un uso humorístico, su origen está marcado por la vulnerabilidad, el dolor y la reconstrucción personal de alguien que tocó fondo, como fue el caso de Fernando Núñez.