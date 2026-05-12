Mega Puente Escolar SEP por Día del Maestro: estos son los próximos días de mayo que descansarán primarias y secundarias

Puente SEP Estudiantes de educación básica en Ciudad de México tendrán otro Mega Puente Escolar esta semana; la SEP y Autoridad Educativa Federal anuncian cuatro días de asueto por el Día de la Docencia.

¡Más vacaciones! Después del Mega Puente reciente que alumnos y alumnas de educación básica en México tuvieron, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México informaron que esta semana la población estudiantil disfrutará de cuatro días de asueto.

De acuerdo con el comunicado emitido por las autoridades educativas del país, la medida surge como reconocimiento a "la labor desempeñada por los docentes y su compromiso permanente con el fortalecimiento de la educación pública en la CDMX".

Mega Puente SEP: ¿cuándo empezará y por qué?

Estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, así como docentes, disfrutarán de un descanso escolar a partir del jueves 14 hasta el domingo 17 de mayo, según fue anunciado por la Autoridad Educativa Federal de la CDMX.

A pesar de que el viernes 15 de mayo ya estaba marcado en el calendario del ciclo escolar de la SEP como día de descanso al ser la fecha que conmemora a maestras y maestros en el país, la autoridad educativa decidió también integrar el jueves 14 como día de asueto para personal directivo, docente y de apoyo de educación básica y superior.

Según con el comunicado emitido a través de sus canales oficiales en redes sociales, la Autoridad Educativa Federal señaló que esta decisión está motivada para reconocer la labor y compromiso de las personas docentes en el país, ya que su trabajo ha “fortalecido la educación pública” en la Ciudad de México.

El Día del Maestro fue establecido en 1917 por el entonces presidente Venustiano Carranza, el cual firmó un decreto para establecer esta fecha como oficial; desde entonces hasta la actualidad, la fecha reconoce el papel de la docencia, así como su compromiso y esfuerzo, para fortalecer la educación del país.

Calendario SEP 2026: ¿qué otros descansos quedan en este ciclo escolar?

A pesar de que la Ley Federal del Trabajo (LFT) no contempla ningún día festivo oficial para este mayo de 2026, el calendario del ciclo escolar 2025-2026 marca el viernes 29 de mayo como descanso para estudiantes debido a la Junta de Consejo Técnico Escolar (CTE).

Los días siguientes que siguen a este receso de actividades escolares para estudiantes, son:

26 de junio: sesión de Consejo Técnico Escolar.

sesión de Consejo Técnico Escolar. 15 de julio: fin del ciclo escolar 2025-2026.

El lunes 11 de mayo, en una reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), la Secretaría de Educación Pública confirmó que no existirán modificaciones al calendario del ciclo escolar vigente, pese a la propuesta realizada respecto al comienzo del Mundial 2026 en el país y las altas temperaturas que afectan en distintas regiones de México.