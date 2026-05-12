Segob interviene en conflicto de Chilapa; retiran bloqueos y atienden a desplazados en Guerrero

La Secretaría de Gobernación envió funcionarios a la zona de Chilapa, Guerrero, para intentar frenar la violencia entre grupos enfrentados y restablecer el orden. (Imagen de apoyo) (Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro)

La violencia en la región de Chilapa, Guerrero, llevó al Gobierno de México a desplegar personal de la Secretaría de Gobernación (Segob) para atender el conflicto y buscar una salida pacífica a los bloqueos y enfrentamientos registrados en la zona.

Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, funcionarios federales viajaron a Guerrero para apoyar en las labores de atención a las comunidades afectadas, además de coordinar el ingreso de fuerzas de seguridad y facilitar el traslado de personas heridas.

Desde la mañana, el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, sostuvo comunicación con líderes de los grupos involucrados en el conflicto. Durante las conversaciones, pidió detener los bloqueos y las confrontaciones para permitir el acceso de elementos federales y de servicios médicos.

Según informó Gobernación, ambas partes aceptaron priorizar el diálogo para evitar una escalada mayor de violencia en la región serrana de Guerrero.

La dependencia también confirmó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se trasladó a la zona junto con autoridades estatales, incluida la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, para realizar recorridos en las comunidades afectadas y atender directamente a las familias desplazadas.

Desplazados y personas heridas

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la confrontación entre los grupos criminales conocidos como “Los Tlacos” y “Los Ardillos” provocó el desplazamiento de al menos 96 personas.

El funcionario detalló además que varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica. De acuerdo con datos del IMSS Bienestar, seis lesionados permanecen bajo atención médica.

Harfuch señaló que desde el inicio del conflicto existe presencia de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y autoridades estatales, aunque reconoció que la situación sigue siendo delicada debido al riesgo que enfrentan habitantes de las comunidades atrapadas en medio de la violencia.

Tras ser cuestionado sobre si las autoridades federales dialogarían con integrantes del crimen organizado, Harfuch rechazó esa posibilidad.

Aclaró que las conversaciones se mantienen únicamente con representantes comunitarios y policías comunitarias para facilitar la salida de personas lesionadas y el retiro de bloqueos sin poner en riesgo a civiles.

El titular de Seguridad explicó que un ingreso inmediato de fuerzas federales a ciertas zonas podría generar mayores enfrentamientos y poner en peligro a más habitantes.

“Ahorita se está dando prioridad al diálogo para poder establecer una base de operación más adentro”, comentó el funcionario federal durante la conferencia.

Instalación de mesas de trabajo

También Gobernación informó que se abrirán mesas de trabajo por separado con los grupos involucrados para intentar construir acuerdos y buscar una solución de fondo al conflicto.

Además del retiro de bloqueos, las autoridades federales aseguraron que se dará prioridad a la atención de personas desplazadas y a garantizar el acceso médico para quienes resultaron lesionados.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el objetivo es lograr la salida segura de las personas afectadas “sin una confrontación”, mientras continúan las labores de seguridad y mediación en la región de Chilapa.

PALACIO NACIONAL

Sobre este punto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló desde Palacio Nacional que se busca evitar enfrentamientos que pongan en riesgo a la población civil.

La Jefa del Ejecutivo Federal resaltó que en la zona existen “tres poblados y tres bloqueos en distintos lugares”, por lo que la prioridad es permitir la salida de los heridos y retirar las obstrucciones mediante el diálogo. “Lo que no queremos es que haya un enfrentamiento que vaya a afectar a la población civil”.

En la misma línea, refirió que aunque existen grupos delictivos en la zona, la presencia de habitantes en la región obliga a actuar con cautela y protegerlos, “primero que nada hay que preservar la vida de las personas”, apuntó al resaltar que “no se puede actuar exclusivamente con el Ejército o con la Guardia Nacional”, debido a la presencia de civiles en estas comunidades afectadas por disputas entre grupos criminales.