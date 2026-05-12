La estrategia Nacional de Control de Drogas atiende tanto oferta como la demanda de sustancias psicotrópicas

Roberto Velasco, FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

El Secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco explicó en que consiste la Estrategia Nacional de de Control de Drogas de los Estados Unidos 2026, que se fue presentada hace unos días.

Se trata de un plan que elaboró la Oficina Nacional Para el Control de Drogas de la Casa Blanca que coordina a todas sus agencias federales en una sola estrategia.

Lo que más se destaca del plan es que atiende de manera simultanea, no sólo la oferta, sino también la demanda de sustancias psicotrópicas. Una de las partes de la estrategia tiene que ver precisamente con la cooperación con México y ahí se encuentran varias de las acciones que ya se están llevando a cabo en el país como el fortalecimiento de capacidades e igualmente la incautación de precursores y reducción de la producción de los mismos.

Asimismo, se habla de reconocer explícitamente que interrumpir el flujo de armas de origen estadounidense hacia la delincuencia que opera en México es un elemento critico para el control fronterizo. “Estas armas empoderan al crimen organizado, le permiten generar violencia y eso por supuesto fortalece su capacidad de trasegar drogas”, destacó Velasco.

Por su parte, Luisa María Alcalde, consejera jurídica del Ejecutivo Federal afirma que es la primera vez que se acepta que Estados Unidos tiene un problema de salud pública. Además se reconoce el fracaso del modelo exclusivamente punitivo y la importancia de la prevención.

En el último año, 73.6 millones de estadounidenses han consumido drogas ilícitas indebidamente, mientras que 48.4 millones padecen un trastorno por uso de sustancia y 23.5 millones se encuentran en proceso de recuperación.

En el caso de México, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, 2025 (ENCODAT); 3.8 millones personas (2,7 de la población), ha consumido drogas ilícitas en el último año.

Ante esto, el objetivo es prevenir el consumo de drogas antes de que comience, brindando tratamiento lo antes posible y apoyar a las personas que se encuentran en recuperación.

Algunas de las acciones que han sido establecidas para atender la demanda y prevenir el consumo son:

. Campaña Nacional en Medios Masivos (televisión, radio, redes sociales y streaming) para generar conciencia.

. programas de prevención escolares y comunitarios.

. Entender a las adicciones como una enfermedad, con un enfoque de salud pública , que amplié las capacidades para acceder a tratamientos de recuperación.

. Integrar el tratamiento de adicciones al sistema de salud general.

. Tratamiento posterior a la sobredosis para la victima y su circulo de personas en riesgo.

En cuanto a la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum, la mandataria celebró que el Gobierno de Estados Unidos reconoce la importancia de disminuir el tráfico de armas.