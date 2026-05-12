Contraataca Morena: arranca movilizaciones contra gobernadora de Chihuahua; va por juicio político

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel desde Chihuahua

En un intento por contrarrestar la polémica que se ha generado por el caso Sinaloa, la dirigencia nacional de Morena anunció movilizaciones en Chihuahua a partir del 16 de mayo para exigir juicio político de desafuero contra la gobernadora de esa entidad, Maru Campos, por permitir la intervención de agentes de la CIA en cuestiones de seguridad, con lo que presuntamente violó la soberanía nacional.

“Lo que aquí ha sucedido es un atropello a la soberanía nacional”, afirmó la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel.

Paralelo a ello, Morena emprenderá acciones como partido para impulsar el juicio político contra la gobernadora panista en la Cámara de Diputados.

Desde Chihuahua, la dirigente morenista anunció el arranque de movilizaciones contra la gobernadora panista en la Glorieta de Pancho Villa a las 16 horas local a fin de realizar una marcha hacia el centro de la capital de Chihuahua para exigir el juicio de desafuero contra la mandataria estatal panista.

“Vamos a convocar a las y los chihuahuenses a sumarse a esta movilización para pedir que la gobernadora comparezca ante el pueblo de México”, advirtió

Montiel aseveró que la seguridad de Chihuahua es una facultad de la gobernadora y ella juró cumplir la Constitución cuando asumió el cargo.

Sin embargo –agregó—este acontecimiento nos trae a la vista la falta de atención a la seguridad.

Incluso sugirió que el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se “destapó” justo cuando se exigía cuentas a la gobernadora panista por la intervención de agentes de la CIA en esa entidad.

Recordó que la información que se requirió a la gobernadora por ese tema se realizo desde el 19 de abril pasado pero la Fiscalía estatal incurrió en varias contradicciones al respecto.

“Vino después el planteamiento al gobernador (Rubén) Rocha. Es cronológico”, aseveró en alusión a la solicitud de extradición de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de esa entidad por narcotráfico y presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa.

En compañía de los dos aspirantes a la candidatura de Morena rumbo a la renovación de la gubernatura en esa entidad el próximo año, Cruz Pérez y Andrea Chávez, Montiel aseguró que se mantendrá la unidad al interior de ese partido

Ello luego de que Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar mantienen una fuerte disputa por esa candidatura que se ha traslados a los dos grupos políticos que los apoyan en esos proyectos.