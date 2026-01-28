Hospital Juárez de México amplía servicios de hemodinamia

Hospital Juárez de México, nuevos equipos de hemodinamia Hospital Juárez de México amplía sus servicios de hemodinamia para atender enfermedades cardiacas, como colocar marcapasos o realizar tratamientos de electrofisiología

El Servicio de Hemodinamia, del Hospital Juárez de México de la Secretaría de Salud amplió su gama de procedimientos disponibles, a fin de acercar tratamientos modernos y efectivos a la población que lo necesita, mejorar su calidad de vida y ampliar sus oportunidades de atención médica. El encargado del Servicio de Hemodinamia, Arnoldo Enmanuel Loáisiga Sáenz explicó que se ha logrado conjuntar la unidad coronaria y de hemodinamia, modernizar la infraestructura y con personal especializado, con lo que el hospital incrementa sus servicios médicos de alta especialidad.

En la actualidad, el Servicio de Hemodinamia realiza procedimientos de cardiología intervencionista, neurointervención y procedimientos vasculares intervencionistas y ahora, incrementa sus servicios médicos de alta especialidad, al integrar la unidad coronaria y de hemodinamia, modernizar su infraestructura, además de contar con personal altamente especializado.

En el área de cardiología intervencionista se realizan procedimientos enfocados a enfermedades cardíacas, como la colocación de marcapasos y tratamientos de electrofisiología, los cuales se incorporaron recientemente al catálogo de servicios médicos del hospital. Con la apertura del programa de intervencionismo estructural, se atienden padecimientos como la estenosis aórtica, la patología valvular degenerativa más común en el adulto mayor.

Loáisiga Sáenz explicó que en la actualidad se realiza la colocación de válvulas sin necesidad de abrir el tórax del paciente, procedimiento conocido como TAVI, a través de grandes vasos, principalmente de la pierna, “ingresamos y colocamos una nueva válvula en la válvula aórtica dañada”.

El especialista abundó que además se llevan a cabo tratamientos de mínima invasión, pero de igual manera altamente efectivos, para patologías congénitas del corazón, como el cierre de comunicaciones interauriculares e interventriculares, foramen oval permeable, conducto arterioso persistente y aortoplastias (corrección de estrechamientos en la aorta). De manera reciente, se inició el programa de cierre de orejuela izquierda en pacientes con fibrilación auricular que no pueden recibir tratamiento con medicamentos anticoagulantes.

Subrayó que la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente en el adulto mayor y aumenta el riesgo de formación de coágulos en el corazón. Cuando el uso de anticoagulantes no es una opción, se coloca un dispositivo que cierra la orejuela izquierda —zona donde se forman la mayoría de estos coágulos—, lo que reduce el riesgo de embolias. Estos procedimientos se realizan en beneficio de las personas que más lo necesitan y, en ese contexto, el objetivo del Servicio de Hemodinamia es continuar ampliando la gama de intervenciones en favor de la población, sostuvo.