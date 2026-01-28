¿Hoy acaba la huelga del Monte de Piedad? Habrá reunión importante

Huelga en Nacional Monte de Piedad El paro suma 120 días en la casa de empeño (Andrea Murcia Monsivais)

Tras casi cuatro meses de paro laboral, la huelga en Nacional Monte de Piedad se encuentra ante un posible acuerdo.

Este miércoles 28 de enero está programada una nueva reunión entre representantes sindicales y la administración de la institución, un encuentro que podría redefinir las negociaciones de un conflicto que mantiene cerradas las sucursales de la casa de empeño en todo el país.

Aunque ninguna de las partes ha confirmado la existencia de un acuerdo previo, la cita ocurre en un momento de presión creciente, tanto por la duración de la huelga como por sus efectos económicos y sociales.

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral agendó para este miércoles la novena reunión del mes entre ambas partes. Arturo Zayún González, secretario del Sindicato Nacional del Nacional Monte de Piedad, confirmó que el diálogo no se ha cerrado y que el objetivo del encuentro es avanzar hacia acuerdos que permitan levantar el paro indefinido.

¿Cuántos días llevan en huelga en el Monte de Piedad?

Al 28 de enero de 2026, la huelga en el Nacional Monte de Piedad cumple 120 días. El paro inició el 1 de octubre de 2025, luego de que fracasaran las negociaciones laborales entre el sindicato y la administración, de acuerdo con información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Desde entonces, las operaciones de la institución han permanecido suspendidas en la mayor parte del territorio nacional, afectando a miles de trabajadores y limitando el acceso de amplios sectores de la población a los préstamos prendarios que históricamente han funcionado como una herramienta de liquidez inmediata.

Hasta ahora, las mesas de negociación previas no han logrado destrabar los puntos centrales del conflicto, lo que ha prolongado una huelga que ya se perfila como una de las más extensas en la historia reciente de la institución.

¿Qué pide el sindicato del Monte de Piedad para levantar la huelga?

El sindicato sostiene que la huelga es el resultado de tensiones acumuladas durante varios años. Entre las principales denuncias se encuentran violaciones sistemáticas al contrato colectivo de trabajo, el incumplimiento del convenio firmado en marzo de 2024 y una serie de prácticas laborales que, aseguran, deterioraron las condiciones de trabajo.

Los trabajadores también señalaron casos de hostigamiento laboral, despidos injustificados, ampliación de jornadas sin compensación económica adicional y la reducción de prestaciones previamente pactadas.

Uno de los puntos más sensibles de la negociación es el futuro del contrato colectivo de trabajo. El sindicato acusa a la administración del Nacional Monte de Piedad de impulsar cambios unilaterales en las condiciones laborales y de asignar plazas fuera de los acuerdos establecidos, acciones que, según su versión, buscaban debilitar el marco contractual vigente.

La falta de consenso en este rubro fue determinante para el estallamiento del paro, luego de que nuevas rondas de negociación no lograran revertir estas decisiones.