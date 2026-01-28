ISSSTE 2026: qué significa la prohibición de modificar el régimen pensionario, según la SCJN

Pensión IMSS e ISSSTE: fechas del próximo pago Si tienes tu pensión del IMSS o ISSTE, conoce cuándo te depositarán el pago correspondiente al mes de febrero (Unsplash, IMSS e ISSSTE)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido un fallo sobre las pensiones de los trabajadores adscritos al ISSSTE, hecho que ha encendido el debate entre trabajadores, jubilados y especialistas en seguridad social.

En este sentido, dicho fallo dictado por la Segunda Sala de la SCJN, reafirma la validez de una restricción establecida en la ley y cierra las puertas a intentos de amparo que buscaban revertir decisiones ya tomadas, lo que tiene implicaciones importantes para la vida económica y la planificación de millones de trabajadores al servicio del Estado.

¿Qué determinó la Suprema Corte?

El fallo de la SCJN, emitido como parte del Amparo en Revisión 292/2024, confirma que el régimen pensionario elegido por un trabajador del ISSSTE es definitivo y no puede ser revisado para cambiarlo posteriormente. Esto aplica tanto si se trata del esquema tradicional de reparto como del sistema de cuentas individuales con bonos de pensión.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa explicó que la intención de la Corte no es limitar derechos, sino garantizar certidumbre al sistema pensionario. Según el tribunal, permitir cambios posteriores podría generar desequilibrios financieros dentro del ISSSTE y debilitar la estabilidad de las pensiones.

En palabras del alto tribunal, la elección del régimen es un acto de voluntad que ha de respetarse, y una vez formalizado no puede ser retractado: “La Constitución garantiza las bases mínimas del sistema de seguridad social, pero deja al legislador la facultad de definir los procedimientos y modalidades específicas” de cada esquema.

¿Qué impacto tendrá para trabajadores y pensionados del ISSSTE?

Los cambios principales que traerá esta desición son, entre otras cosas, que los trabajadores que ya eligieron un régimen dentro del ISSSTE no podrán regresar a ese proceso para elegir otro distinto.

Aunque esta resolución limita en lo individual, también pone fin a la incertidumbre legal que generaba la posibilidad de revisiones sin límite.

¿Quiénes serán los más afectados?

Analistas del tema señalan que, aunque puede resultar difícil para algunos, también ofrece claridad en la administración de un recurso vital como es la pensión.

Esta decisión afecta principalmente a trabajadores que aún no se han jubilado, pero ya realizaron el trámite de elección de régimen pensionario. Para quienes ya están jubilados y disfrutan de su pensión, el fallo no modifica las prestaciones que ya reciben.

¿Qué pasa con otros cambios en beneficios del ISSSTE?

En un contexto más amplio, la SCJN también ha intervenido en otros aspectos del sistema de pensiones del ISSSTE este año. Entre las decisiones relevantes se encuentra la que prohíbe el uso obligatorio de la huella digital para validar la elección de pensión, dejando como suficiente la firma autógrafa del trabajador, lo que facilita el trámite para muchos jubilados.

Por otra parte, también ha habido resoluciones en torno a la reducción del pago de aguinaldos en casos específicos como los pensionados de sistemas estatales como el ISSSTEZAC en Zacatecas, aunque este ajuste no aplica para todos los pensionados del ISSSTE federal.

Finalmente, tras este fallo, quienes están por jubilarse o en proceso de elección de régimen deberán analizar con cuidado sus opciones, pues no habrá marcha atrás una vez que la decisión esté formalizada.