Mario Delgado: el Conalep es un ejemplo de inclusión, equidad e igualdad de género

Secretario de Educación, Mario Delgado El secretario de Educación, Mario Delgado, enfatizó la importante participación de las mujeres en carreras que anteriormente eran predominantemente dominadas por hombres, como la aeronáutica

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, enfatizó la importante presencia de mujeres en carreras en las que durante muchos años sólo se inscribían hombres.

El funcionario advirtió de la presencia de jóvenes estudiantes, mujeres en la carrera de Mantenimiento de Motores y Planeadores, del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), lo cual, sostuvo es un ejemplo de inclusión, equidad e igualdad de género.

En este sentido, subrayó que en el plantel Aeropuerto, registra una matrícula de 1,272 alumnos, de los cuales 214 son mujeres quienes cursan una de las tres carreras en las que anteriormente sólo se inscribían hombres.

Al respecto, enfatizó que a fin de generar más y mejores oportunidades para las mujeres, como lo promueve la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, este plantel ofrece a las estudiantes las especialidades de Profesional Técnico Bachiller en Laministerías y Recubrimientos de las Aeronaves; Mantenimiento de Motores y Planeadores; y Sistemas Electrónicos de Aviación y Telecomunicaciones, que durante años se consideraron exclusivas para hombres.

Delgado Carrillo destacó que otro aspecto que se debe reconocer de este plantel es que no sólo atiende a alumnas y alumnos de la Ciudad de México, sino también a jóvenes provenientes de Puebla, Oaxaca y el Estado de México, lo que lo consolida como una institución incluyente.

En el marco del 45 aniversario de la creación de este plantel del Conalep, Delgado Carrillo resaltó el caso de la maestra Reyna Cabrera Villalpando, quien fue la primera mujer en ingresar en la generación 1990–1993. “Cursó su carrera, se tituló, adquirió experiencia profesional y regresó en 2002 a esta escuela para impartir clases como profesora. Actualmente cuenta con 24 años como académica en materias de la carrera de Mantenimiento de Motores y Planeadores”, señaló.

La tendencia, añadió, es que cada vez más mujeres se inscriben para cursar alguna de estas carreras, sobre todo, porque las y los egresados de este plantel registran un alto índice de colocación laboral en compañías aeronáuticas de México y del extranjero.

En su oportunidad, el director general del Conalep, Rodrigo Rojas Navarrete, subrayó que este éxito se debe a la excelencia educativa y a la dedicación que las y los estudiantes ponen en sus materias y en el aprendizaje del idioma inglés.

“Durante los tres años de formación aprenden todo lo necesario de la carrera en la que están inscritos, y el año de prácticas profesionales complementa su desarrollo profesional”, afirmó.

En la carrera de Mantenimiento de Motores y Planeadores, señaló, el alumnado conoce a fondo las funciones del motor, la metrología, la aerodinámica y la documentación aeronáutica, entre otros aspectos, en Sistemas Electrónicos de Aviación y Telecomunicaciones, conocida por las y los estudiantes como Avionics.

También, abundó, aprenden cómo funciona un avión en su totalidad, en tanto que en Laministerías y Recubrimientos de las Aeronaves se forman en todo lo que tiene que ver la reparación de aeronaves, desde intervenciones básicas, como el remachado, hasta restauraciones complejas con fibra de carbono.

El coordinador ejecutivo del plantel Aeropuerto, Erick Ramírez Beltrán, informó que, luego de tres años de estudios , las y los alumnos realizan sus prácticas profesionales, para lo cual deben tener 18 años, contar con el certificado de Educación Media Superior y obtener el permiso de formación expedido por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Al concluir este proceso, obtienen su licencia como técnicos en alguna de las tres carreras y, en la mayoría de los casos, son contratados en los sitios donde realizan sus prácticas, e incluso, comentó que durante el último año, el Conalep ha brindado acompañamiento a las y los alumnos para realizar sus trámites y prácticas en alguna de las 11 compañías aeronáuticas mexicanas con las que existen convenios y que tienen presencia en las ciudades del país donde hay aeropuertos.