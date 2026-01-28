Pone en duda PRI peritaje de FGR sobre descarrilamiento del Tren interoceánico; “chivo expiatorio”

La senadora Claudia Anaya recordó las diversas observaciones de la Auditorio Superior de la Federación (ASF) sobre el tren interoceánico que no han sido solventadas. (La Crónica de Hoy)

El PRI en el Senado puso en duda los resultados de la investigación preliminar que dio a conocer la Fiscalía General de la República, donde responsabiliza al maquinista por el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en noviembre pasado, que dejó un saldo de 14 muertos y un centenar de heridos.

La senadora por Zacatecas, Claudia Anaya Mota, sostuvo que la autonomía e imparcialidad de Ernestina Godoy, están en duda por su perfil abiertamente morenista y ligado al ex presidente Andrés Manuel López Obrador y sus hijos, por lo que demanda un peritaje y una investigación externa independiente para esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades y llegar a la verdadera causa de esta tragedia.

De hecho, Anaya insistió en un peritaje externo similar al que se realizó tras el colapso en la Línea 12 del Metro.

La FGR determinó que el exceso de velocidad fue la causa del descarrilamiento del Tren Interoceánico en el poblado de Nizanda, Oaxaca, el 28 de diciembre de 2025,

La fiscal Ernestina Godoy informó que, tras realizar distintos peritajes, se determinó que el tren se conducía a 65 kilómetros por hora, cuando lo permitido eran 50 kilómetros.

Por ello, una jueza federal con sede en Chiapas, libró orden de aprehensión contra tres trabajadores del Tren Interoceánico por su probable responsabilidad en el descarrilamiento de ese ferrocarril de noviembre pasado.

La senadora priista cuestionó ese peritaje al acusar que la intervención política en instancias como la Fiscalía General de la República (FGR) y la falta de organismos autónomos independientes han generado que decisiones técnicas terminen condicionadas por afinidades políticas:

“Ya no tenemos una Fiscalía independiente y todo el poder está en manos de un solo grupo político”, lamentó

La legisladora del PRI, recordó que existen diversas observaciones de la Auditorio Superior de la Federación (ASF) que no han sido solventadas y que dan cuenta de contratos de obra que no se hizo, vías, durmientes y balasto inadecuados en diversos tramos de la obra entre otros.

También en sus redes sociales la senadora Carolina Viggiano, secretaria general del PRI, acusó que este accidente del Tren Interoceánico no fue un hecho aislado ni culpa del conductor, sino el resultado de fallas graves en su diseño y construcción, documentadas desde hace tiempo por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

CHIVO EXPRIATORIO

Carolina Viggiano, aseguró que atribuir la responsabilidad al operador es un intento de crear un “chivo expiatorio” para eximir de responsabilidad a los involucrados en la obra, a quienes se refirió como “amigos de los hijos de AMLO”.

Según Viggiano, dichas fallas habían sido señaladas previamente en llamadas y advertencias: “cuando se descarrile [el tren], ya será otro asunto”, aseguró.

La legisladora destacó que las observaciones de la ASF señalaban irregularidades en los rieles, el balasto, los vagones y la infraestructura general, muchas de las cuales no fueron subsanadas.

“Todas las obras de infraestructura de este gobierno tienen observaciones, sobreprecios y ninguna funciona”, añadió.

Las senadoras del PRI coincidieron en que el accidente no solo refleja fallas técnicas, sino también un patrón de gestión de infraestructura marcada por la opacidad, la ausencia de supervisión adecuada y la politización de los procesos de rendición de cuentas.

Su llamado es claro: no basta con responsabilizar al conductor, sino que se requiere esclarecer el diseño, la construcción y la supervisión de la obra.