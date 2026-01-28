Refrendan Morena, PT y PVEM alianza rumbo al 2027; reforma electoral, un fantasma

Las dirigencias nacionales de Morena, PVEM y PT salen a acallar rumores de fracturas rumbo al 2027.

En medio de fracturas en algunos estados y la polémica por la reforma electoral que impulsa la presidenta, Claudia Sheinbaum donde sus aliados han rechazado la eliminación de plurinominales, las dirigencias nacionales de Morena, PVEM y refrendaron su compromiso de “mantener y profundizar “ esta alianza electoral rumbo a los comicios del 2027 donde se renovarán 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados.

Sin permitir preguntas, las dirigentes de Morena, Luisa María Alcalde, de PVEM, Karen Castrejón y del PT, Alberto Anaya, rechazaron fracturas o confrontaciones y recalcaron que mantendrán la alianza electoral aunque de la reforma electoral y el rechazo de algunos de sus figuras en ambos partidos a temas como la eliminación de legisladores plurinominales y recorte a los recursos de los partidos, nada se habló ni se abordó en esta ocasión.

La reforma electoral fue un tema que se puso “debajo del tapete” pues no tuvo una sola mención en los discursos ni posicionamientos de los partidos e incluso se evitó hablar de ella.

En una conferencia de prensa que duró alrededor de 25 minutos, la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde aprovechó para arremeter contra la oposición al acusar que no tiene proyecto ni agenda política y solo se frota las manos para ver dividida a esta alianza oficialista pero recalcó que la coalición se mantendrá rumbo al 2027.

“Reafirmamos nuestro apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum anteponiendo los intereses partidistas a los intereses del país”, aseveró ante los señalamientos de molestia y distanciamiento en algunos sectores del PT y PVEM por la reforma electoral y la lucha por las gubernaturas como San Luis Potosí y Oaxaca, entre otras.

En su oportunidad el dirigente del PT, Alberto Anaya, refrendó el respaldo del Partido del Trabajo no solo en el 2027 sino en las elecciones presidenciales del 2030para ir juntos con Morena, lo que provocó sonrisas y aplausos de la dirigente morenista.

Acto seguido, el petista rechazó fracturas en esta alianza oficialista y recalcó que “está más sólida que nunca apoyando a la presidenta Claudia Sheinbaum”.

“Quien quiera ver grietas o que la Coalición se está desmoronando, les decimos que se equivoca, está más sólida que nunca”, se ufanó

Por su parte, la dirigente nacional del PVEM, Karen Csstrejón aseguró que se mantendrán construyendo acuerdos por la nación y en defensa de la presidenta Sheinbaum porque eso representa estabilidad para el país.

“La estabilidad se construye con acuerdos y propuestas sin poner en riesgo la estabilidad política del país”, aseveró

Las dirigencias nacionales buscaron reflejar unidad de la alianza oficialista más allá de las diferencias y fracturas que se han evidenciado en estados como San Luis Potosí donde el PVEM ha manifestado su intención de contender solo por la gubernatura derivado de la reforma morenista contra el nepotismo que impediría que la senadora Ruth González, esposa del actual gobernador, Ricardo Gallardo pueda ser postulada por Morena.

Eso sin contar la confrontación del PT en Oaxaca contra el gobernador, Salomón Jara, que llevó al partido que dirige Alberto Anaya a hacer campaña el pasado domingo a favor de la revocación de mandato del mandatario morenista.