A través de plataformas digitales, IMSS Fortalece prevención y cuidado a la salud

IMSS digital, fomento a la salud A través de plataformas digitales, el IMSS cuenta con diversas estrategias para el cuidado de la salud dirigidas a la población en general para fomentar el cuidado a la salud y prevenir enfermedades crónicas como diabetes mellitus o hipertensión arterial y fomentar hábitos de vida saludables, práctica de ejercicio y activaciones físicas

A través de plataformas digitales, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha consolidado acciones enfocadas a la prevención de enfermedades crónicas como diabetes mellitus o hipertensión, así como el cuidado a la salud de millones de mexicanas y mexicanos sean o no derechohabientes del instituto.

A través de innovaciones tecnológicas gratuitas y abiertas para toda la población, se tiene acceso a herramientas que permiten identificar riesgos de las enfermedades antes mencionadas, así como posibles casos de cáncer de mama, de próstata, de colon y recto, así como fomentar el autocuidado y acercar información confiable a cualquier persona desde su teléfono móvil o computadora.

A través de la estrategia “CHKT en Línea”, aplicación disponible en teléfonos celulares y portal web, se pueden realizar evaluaciones personalizadas para poder conocer el riesgo de padecer enfermedades crónicas y diversos tipos de cáncer.

Aunado a lo anterior, el Seguro Social ha fortalecido la difusión de contenidos preventivos a través del portal en internet del IMSS, donde se concentran recursos digitales diseñados para promover estilos de vida saludables en toda la sociedad y se busca captar a personas que no acuden regularmente a las Unidades de Medicina Familiar y con esta aplicación, motivarlas a realizar acciones de prevención.

Desde 2017, esta plataforma ha registrado un desarrollo progresivo para la prevención y cuidado a la salud, ya que en una primera etapa se habilitó la evaluación de riesgo para diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial.

Un año más tarde, en el 2018 se incorporó la valoración de riesgo para cáncer de mama y cáncer de próstata, y hacia el 2019 se añadió la evaluación para cáncer de colon y recto, así como una cuarta fase 4, dirigida a adolescentes de 15 a 19 años, quienes pueden evaluar riesgos relacionados con estado nutricional, alimentación, actividad física, depresión, ansiedad, tabaquismo, alcoholismo y consumo de sustancias.

Además de CHKT en Línea, a través del portal del IMSS se ha impulsado una estrategia de comunicación digital donde se concentran y difunden herramientas accesibles para promover hábitos saludables y facilitar el acceso a información confiable.

Entre los recursos disponibles esta un calendario de Promoción de la Salud PrevenIMSS, para todas las edades con consejos diarios para fomentar la atención integral para proteger, preservar y mejorar la salud.

Infografías de salud y materiales visuales que explican diversos padecimientos, tratamientos y recomendaciones preventivas, para promover hábitos saludables y brindar información sobre temas de salud.

En la “Guía para el Cuidado de la Salud PrevenIMSS Familiar” se encuentra el apartado “Salud en Línea”, documento interactivo con recomendaciones para el autocuidado para los cinco grupos etarios de PrevenIMSS, disponible vía web y mediante códigos QR, así como consejos prácticos para hacer ejercicio de manera segura acorde a cada edad de las personas, a través de la “Guía Técnica Fundamentos para la Orientación de la Actividad Física”

Estas herramientas han permitido fortalecer la comunicación del Instituto con la población, al facilitar que millones de personas cuenten con información útil, actualizada y confiable para mejorar su salud y la de sus familias, en cumplimiento del compromiso del instituto encabezado por su director general, Zoé Robledo, para

favorecer la detección temprana de enfermedades crónicas y promover estilos de vida saludables.