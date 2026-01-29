AICM, sin capacidad para recibir flujo adicional de pasajeros en el Mundial de Futbol: expertos aéreos

Desde hace varios años, el AICM sufre una saturación del espacio aéreo, acusan especialistas (Mario Jasso)

A cuatro meses de la inauguración del Mundial de Futbol en México, la capacidad aérea para recibir a más de 5.5 millones de turistas adicionales que se estima llegarán para asistir a esta justa deportiva está en duda, pues el Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM) no tiene capacidad para este flujo de pasajeros debido a lo obsoleto y saturación que se registra en esa terminal aérea desde hace algunas décadas.

Así lo advirtieron expertos en aeronáutica quienes alertaron que el AICM es “un cuello de botella” y no tiene capacidad ni espacio aéreo para aumentar las operaciones por hora que se requieren para el flujo de pasajeros que se estiman llegarán en esas fechas entre usuarios ordinarios y los que arribarán a la terminal capitalina para asistir a los juegos de futbol mundialista sobre todo la inauguración el 11 de junio donde se enfrentará la selección de México contra Sudáfrica.

El ex secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), Jesús Ramírez Strabos explicó que en el gobierno anterior se redujo la actividad aérea en el AICM de 61 a 44 operaciones por hora, pero ni siquiera regresándolo a esos niveles se tiene asegurada la capacidad para ese flujo de pasajeros que se espera.

Durante el Conversatorio “Los servicios aeroportuarios de la Ciudad de México”, organizado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Ramírez Strabos recordó que en su máxima capacidad que fue en el 2019, el AICM registró 51.3 millones de pasajeros y ni siquiera con el AIFA que puede recibir alrededor de dos millones de pasajeros hay capacidad.

“No veo por donde podamos pasar de 51.3millones… no hay capacidad, es un cuello de botella muy serio”, advirtió

Según estimaciones oficiales publicadas por la Secretaría de Turismo, México espera la llegada de aproximadamente 5,5 millones de visitantes internacionales durante el torneo, lo que representa un incremento del 44% en el flujo turístico respecto a años anteriores.

Durante el 2025, el AICM se mantuvo como la principal terminal del país con 44.6 millones de usuarios anuales, a pesar de experimentar una contracción del 1.7% en comparación con 2024, según el reporte estadístico de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

En tanto el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en Santa Lucía alcanzó los 7 millones de pasajeros totales en el año.

En tanto, María Larriva, especialista en tráfico aéreo, incidentes y accidentes, secundó a Ramírez Strabos y coincidió en que el AICM está saturado y no tiene capacidad más allá de las 61 operaciones aéreas por hora.

De hecho consideró que para esas fechas del mundial , las autoridades aeronáuticas del país van a cerrar otros aeropuertos pequeños alrededor de la ciudad de México para poder llegar a esa 61 operaciones por hora como máximo.

“Cualquier otra cifra es inventada…no hay capacidad”, sentenció

La especialista recordó que el AICM también está en medio de obras de remodelación de cara a esas fechas mundialistas.

“Ojalá que la Marina acabe las obras para recibir a los turistas”, confió