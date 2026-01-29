Destruye FGR 100 toneladas de drogas aseguradas en Sinaloa

Drogas Narcóticos destruidos. (FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR) destruyó más de 100 toneladas de sustancias y precursores químicos que fueron asegurados en distintos operativos en el estado de Sinaloa.

Se destruyeron 27 toneladas 874 kilos 986 gramos y 77 mil 199 litros 670 mililitros de sustancias y precursores químicos, entre los que se encontraban acetato de plomo, peróxido de dicumilo, cloruro de mercurio, acetona, ácido clorhídrico, alcohol etílico, tolueno, alcohol metílico, entre otras. En total, fueron 105 toneladas 74 kilos 656 gramos de estas sustancias.

Esta destrucción estuvo a cargo de la Fiscalía Federal en Sinaloa, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), a través del Ministerio Público Federal (MPF), así como de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes en conjunto realizaron el traslado de las sustancias a una empresa especializada, ubicada en el Estado de México.

La FGR destacó que esto generó pérdidas financieras a dichas organizaciones, pero lo más importante, es que no llegaron a las calles en perjuicio de la población.