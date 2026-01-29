Huelga en el Monte de Piedad: ¿Cuáles son las principales demandas de los trabajadores? (@perezdepadre)

El 1° de octubre de 2025 inició la huelga de trabajadores del Nacional Monte de Piedad. Hasta el momento, no se ha recibido una respuesta satisfactoria a sus demandas por parte de la administración de la financiera de empeño más popular en México.

Pese a la intervención de la Secretaría del Trabajo y del Tribunal General de la Conciliación y Arbitraje, que propusieron un acuerdo a la administración de la institución, no se ha llegado a conclusiones favorables.

Huelga Nacional: ¿Qué piden los trabajadores del Nacional Monte de Piedad?o

El conflicto laboral se originó tras el estancamiento de las revisiones contractuales entre el Sindicato Nacional de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad y la administración de la institución, proceso que forma parte de los mecanismos oficiales de conciliación ante autoridades laborales federales.

Entre los puntos centrales de la negociación se encuentran la actualización del Contrato Colectivo de Trabajo, la preservación de prestaciones vigentes, ajustes salariales conforme a la inflación y la garantía de que no habrá afectaciones a la antigüedad ni a las condiciones laborales del personal sindicalizado.

Actualmente, la huelga continúa activa luego de que las mesas de diálogo más recientes concluyeran sin acuerdos definitivos, lo que llevó al sindicato a reforzar su estrategia de presión mediante movilizaciones nacionales y llamados a la solidaridad de otros gremios.

De acuerdo con reportes oficiales del propio sindicato, la suspensión de actividades en sucursales sigue vigente mientras no exista una propuesta formal que cumpla con los términos laborales establecidos en la negociación colectiva, por lo que el conflicto permanece abierto y bajo seguimiento de instancias laborales.

No hay acuerdo entre la administración y los trabajadores del Nacional Monte de Piedad

Durante la reunión del miércoles 28 de enero, acordada entre representantes sindicales y representantes de la administración del Nacional Monte de Piedad, bajo mediación de la Secretaría del Trabajo y el Tribunal General de la Conciliación y Arbitraje, no se alcanzó una resolución conclusiva sobre la huelga.

De acuerdo con lo expresado por el delegado sindical de Monclova, “siguen en su postura de continuar con las mismas violaciones”, en referencia a la administración de la institución demandada.

La huelga del sindicato de la financiera lleva ya cuatro meses activa. El representante sindical de Monclova reiteró que el Nacional Monte de Piedad mantiene prácticas que consideran violatorias del Contrato Colectivo de Trabajo: “Hasta el momento, tanto el patronato como la administración siguen en su postura con las mismas violaciones que nos han cometido”.

El acuerdo propuesto por los organismos encargados de resolver conflictos laborales en México busca no afectar a ninguna de las dos partes, sin embargo, según señaló el representante sindical, los trabajadores se encontraron con una respuesta negativa y bloqueos por parte de la administración.

En caso de no alcanzarse un acuerdo, uno de los integrantes del Sindicato de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad afirmó: “Aquí vamos a seguir, vamos a seguir en la lucha”.