IMSS moderniza atención con avances tecnológicos en vacunación, tamiz metabólico neonatal y estomatología

IMSS El IMSS enfatiza la modernización en la atención a la salud de las y los derechohabientes en los últimos años, al pasar por ejemplo de un tamiz neonatal de 6 a 47 padecimientos, el sistema de vacunación pasó de 4 tipos de vacunas a población infantil, a más de 16 en la actualidad para toda la población en sus diferentes etapas de la vida, así como mejoras en el servicio dental

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha incorporado innovaciones tecnológicas que elevan la calidad, seguridad y alcance de la atención para millones de derechohabientes en el país.

Con avances sustantivos en esquemas de vacunación, tamiz metabólico neonatal ampliado y modernización de los servicios de estomatología, el Seguro Social reafirma su compromiso con la prevención de enfermedades y la mejora continua de sus procesos clínicos.

Cabe mencionar que entre 2019 y 2024 se llevó a cabo la sustitución de 1,006 unidades dentales, adquirió equipamiento especializado y fortaleció la atención con materiales de última tecnología y barniz de flúor para menores.

Asimismo, como integrante fundamental del Consejo Nacional de Vacunación, el Seguro Social ha impulsado la integración de biológicos de alta tecnología que permiten contar con uno de los esquemas más completos y modernos de la región.

Se comparó que en el año 1973, cuando se formalizó el Programa Nacional de Inmunizaciones, el país aplicaba únicamente cuatro tipos de vacunas en la población infantil, lo cual para el año en curso, se incrementó a 16 diferentes tipos de biológicos dirigidos a todas las personas, acorde a la etapa de la vida en la que se encuentren, dando cobertura desde los primeros días del nacimiento, hasta los adultos mayores, garantizando así, la protección universal y gratuita de la población con indicación médica, sin distinción alguna.

Aunado a lo anterior, el IMSS cuenta con pruebas rápidas de última generación para la detección ambulatoria de infecciones de alto impacto en salud pública, como el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y los virus de Hepatitis B y C, herramientas que incrementan la oportunidad diagnóstica y permiten una intervención temprana, clave para mejorar el pronóstico de miles de personas cada año.

En el ámbito de atención neonatal, el tamiz metabólico neonatal se ha consolidado como una de las estrategias preventivas más relevantes, al permitir identificar errores innatos del metabolismo antes de la aparición de síntomas clínicos, reduciendo el riesgo de secuelas y al mejorar las oportunidades de tratamiento temprano.

El permite realizar pruebas confirmatorias, estudios de biología molecular y atención especializada para los pacientes diagnosticados, y el panel de detección del IMSS pasó de seis a 47 padecimientos a partir del 2024, posicionándose entre los programas de detección neonatal más amplios en América Latina; contribuyendo a la detección de más padecimientos en recién nacidos.

Aunado a lo anterior, entre el 2019 y el 2024, en los servicios de estomatología se sustituyeron más de 1,000 unidades dentales, equivalente al 90% de la infraestructura nacional al inicio de ese periodo, lo que aumentó la capacidad instalada y mejoró las condiciones tecnológicas de los consultorios.

Para este año se cuenta con una cartera autorizada para renovar 213 unidades dentales adicionales y un proyecto para incorporar equipos digitales de Rayos X dentales, lo que reforzará la calidad diagnóstica y seguridad clínica en los pacientes.

La adquisición de nuevos equipos y mejora de procedimientos ha permitido al instituto reducir el riesgo de caries secundaria, y ampliar la estrategia preventiva con la aplicación de barniz de flúor en menores de 10 años y mujeres embarazadas, una medida efectiva para reducir la incidencia de caries y disminuir la necesidad de tratamientos restaurativos posteriores.

Con dichas innovaciones el IMSS reafirma su compromiso con la salud pública para la salud bucal con estrategias preventivas que impactan de manera directa en la calidad de vida de la derechohabiencia y consolidan la modernización del sistema de salud mexicano.