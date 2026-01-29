Le gritan asesino a Calderón en Francia… y Sheinbaum reacciona: es importante que los jóvenes sepan lo que fue su periodo

Calderón en Francia (@bethcastilloo/x)

Estudiantes mexicanos del Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po) le gritaron este miércoles “¡Asesino, lárgate!" al expresidente Felipe Calderón cuando se preparaba para participar en la cumbre “Se busca: un Secretario General de la ONU para un mundo fracturado”.

Los alumnos le reclamaron la política de seguridad que Calderón implementó durante su sexenio, en el que la violencia se duplicó y le exigieron que abandonara el recinto del prestigioso centro de estudios.

Consecuencias en México por la guerra contra el narcotráfico en su sexenio

Antes de la visita del exmandatario a la institución, el periódico estudiantil “La Péniche”, publicó un artículo titulado “El costo humano de la guerra contra las drogas: una reflexión crítica sobre la visita de Felipe Calderón a Sciences Po”, donde la autora del texto, Lucía Aguilar, destgacó las consecuencias que tuvo México por la guerra contra el narco que ocurrió durante su sexenio.

“Presentada a menudo como una estrategia de seguridad necesaria contra el crimen organizado, esta política no solo causó sufrimiento humano masivo, incluyendo violaciones generalizadas de los derechos humanos y de las obligaciones de México bajo el derecho internacional, seguidas de más de 280 mil muertes, sino que tampoco logró mejorar la seguridad pública. Por el contrario, contribuyó a la fragmentación de los grupos criminales, a una escalada de la violencia y a un deterioro a largo plazo de las condiciones de seguridad en México”, enfatizó.

Reclamos “se explican solos”: Sheinbaum

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó este jueves desde la Mañanera del Palacio Nacional que “Es fundamental seguir recordando el sexenio de Felipe Calderón debido a las consecuencias que dejó para el país, particularmente entre las nuevas generaciones que no vivieron ese periodo pero que deberán conocer la historia antes de ejercer su derecho al voto”.

Al referirse a los hechos ocurridos en Francia, indicó que “solito se explica lo que ocurrió, pues se trató de un periodo que dejó muchas víctimas y un incremento excesivo de la violencia por decisiones irresponsables”.

Asimismo, la mandataria explicó que mucho jóvenes nacieron después de la finalización del sexenio de Calderon y por esto es necesario insistir sobre el significado de aquella etapa.

Manifestó que en la guerra contra el narco fue la peor época de secuestro en el país y existieron “víctimas colaterales”.

Igualmente, añadió que después se conoció la colusión de Genaro García Luna, entonces secretaria de Seguridad Pública, con el crímen organizado y precisó que hoy se encuentra preso en Estados Unidos.

Sheibaum consideró comprensible que los jóvenes en el extranjero cuestionen al expresidente cuando intenta presentarse como referente académico o moral.