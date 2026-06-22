El mecanismo de comercio entre México y Cuba sería a través de empresas particulares: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

De la mano del anuncio que tuvo lugar la semana pasada, en el que el Gobierno cubano aprobó un paquete de reformas con el objetivo de abrir el mercado laboral del país; durante su conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum, aclaro que con este nuevo paso no se está reiniciando el tratado de comercio entre México y Cuba. En su lugar se trata más bien de una oportunidad para mejorar la relación que ya tienen.

Sin embargo, Sheinbaum comentóque desde hace un tiempo se ha estado trabajando para determinar la manera en la que se va a tratar el tema del nuevo intercambio de petróleo entre naciones. La mandataria dio a conocer entonces, que a partir de que se impulse las nuevas medidas, el mecanismo se trabajará por medio de las empresas particulares que tienen los permisos correctos para llevar el combustible a Cuba.

“Esperamos que se pueda reanudar pronto de manera comercial, no es un tema humanitario, sino de manera comercial”, compartió Sheinbaum. Asimismo, señaló que a partir de las nuevas características que aprobaron el Congreso y el Gobierno de Cuba, existe la posibilidad de que se de una mayor relación comercial.

En tanto, en cuanto al apoyo humanitario que México le ha estado brindado a Cuba en los últimos meses, entre los que se encuentran donativos de alimentos no perecederos y productos de higiene, no se va a detener únicamente por los cambios que va a manejar el comercio entre los dos países.

Ante la escasez extrema de alimentos y medicinas, al igual que frente a los apagones masivos que han tenido lugar en la isla y la crisis económica, México ha mantenido un programa de ayuda por medio de la Secretaría de Marina. De dicha manera han sido enviados más de 3,000 toneladas de alimentos y otros artículos a los que no tienen un fácil acceso las y los cubanos.

En el caso del petróleo, el suministro de la demanda nacional solía provenir, en una gran parte, de Venezuela, empero como resultado de las sanciones que fueron implementadas por Estados Unidos, el flujo del abastecimiento se cortó de manera drástica.