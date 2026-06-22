Sheinbaum felicita a Katia Itzel por convertirse en la tercera árbitra en dirigir un partido mundialista

Katia Itzel García, árbitra mexicana Cuartoscuro (César Gómez Reyna)

La presidenta del país, Claudia Sheinbaum Pardo, felicitó a la árbitra Katia Itzel García, ya que el jueves será la tercera árbitra en dirigir un partido de futbol en el encuentro entre Túnez y Países Bajos en el mundial 2026.

“Muchas felicidades a Katia. Ven cómo se rompen todos los estigmas, la visión que había de las mujeres”, expresó Sheinbaum Pardo durante su conferencia de prensa matutina.

La participación de Katia García fue confirmada por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) para arbitrar el encuentro del grupo F de la justa mundialista , en Kansas City, Estados Unidos.

“Entre otras cosas, es por el esfuerzo de Katia. Evidentemente. Muchas felicidades a ella y es un ejemplo para todas las niñas de México, niñas y niños y para todas las niñas y niños del mundo de que las mujeres podemos ser lo que queramos ser. Muchas felicidades, de verdad, es un ejemplo”, indicó la mandataria presidencial.

Katia García es la primera mujer en dirigir un encuentro mundialista del futbol masculino. También arbitró en el Mundial Femenino 2023 y los Juegos de París 2024. En el encuentro entre Túnez - Países Bajos estará acompañada por Sandra Ramírez y el árbitro español José Enrique Naranjo, mientra que el árbitro paraguayo Juan Gabriel Benítez fungirá como cuarto árbitro.

Con su participación, Katia da continuidad a la presencia femenina en el arbitraje de los mundiales masculinos, historia iniciada por la francesa Stéphanie Frappart en Catar 2022 y seguida recientemente por la estadounidense Tori Penso en el duelo entre República Checa y Sudáfrica correspondiente al Grupo A del Mundial 2026.

Asimismo, García ha sido designada para ser la cuarta árbitra en el encuentro de futbol entre Países Bajos - Japón, Inglaterra-Croacia y Estados Unidos-Australia.

Con información de EFE

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