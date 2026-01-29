Ley 73 del IMSS 2026: ¿qué cambios tiene este año? (Pexels)

A partir de febrero de 2026, la Ley 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentará modificaciones que impactan especialmente a quienes cotizan de forma voluntaria para mejorar su pensión, en particular mediante la Modalidad 40, conocida oficialmente como Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio.

Este esquema permite a extrabajadores seguir cotizando por cuenta propia para incrementar el monto de su pensión al momento del retiro.

Sin embargo, los cambios previstos para este año incluyen ajustes en la cuota a pagar, derivados de la actualización del valor de la UMA y de la tasa de contribución, lo que encarece las aportaciones mensuales para mantenerse en este régimen.

Ley 73 del IMSS 2026: Cambios, actualización en aportaciones y costos

Los cambios en la Ley 73 —especialmente en la Modalidad 40— reflejan una transformación estructural del sistema de pensiones del IMSS, orientada a mantener su viabilidad frente a presiones demográficas y económicas, lo que exige a los trabajadores una mayor planeación financiera rumbo a su retiro.

La cuota de aportación en la Modalidad 40 aumenta a 14.438% del salario base de cotización elegido por el trabajador para el cálculo de aportaciones voluntarias en 2026, con un tope máximo de cotización de 25 UMAs.

Esto implica que quienes decidan cotizar con salarios altos deberán cubrir pagos mensuales más elevados, aunque continúa siendo una estrategia para incrementar el promedio salarial de los últimos años cotizados y, con ello, obtener una pensión mayor al momento del retiro.

Ventajas y desventajas del nuevo esquema

La Modalidad 40 mantiene beneficios como la posibilidad de elevar el monto de la pensión al aumentar el salario base y las semanas cotizadas, pero también representa un mayor compromiso económico.

Además, quienes opten por este esquema deben cumplir requisitos específicos, como no haber dejado pasar más de cinco años desde su última cotización al régimen obligatorio y haber acumulado al menos 52 semanas previas de cotización.

En caso de suspender el pago por más de dos meses, se pierde el derecho a permanecer en la modalidad.

Requisitos y continuidad bajo la Ley 73

La Ley 73 continúa aplicando únicamente a quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997, conservando así el esquema tradicional de cálculo de pensión, a diferencia de la Ley 97, que se basa en cuentas individuales administradas por Afores.

En ambos casos, los ajustes de 2026 reflejan la necesidad del IMSS de mantener el equilibrio financiero del sistema ante el aumento de la esperanza de vida y los cambios en el mercado laboral.

Impacto más amplio en el sistema de pensiones

Las reformas también alcanzan a la Ley 97, con incrementos en el número de semanas necesarias para jubilarse, como el requisito de 875 semanas cotizadas en 2026.

Esto obliga a trabajadores jóvenes y de mediana edad a planear con mayor anticipación su retiro y a considerar estrategias de ahorro o cotización adicional para acceder a una pensión adecuada.