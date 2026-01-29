Mario Delgado: noche de museos, fortalecen la política educativa de la Presidenta Sheinbaum

Noches de Museo El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo resaltó que las Noches de Museos, fortalecen la política educativa impulsada por la la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), aseveró que la Noches de Museos, se han convertido en actividades que fortalecen la política educativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y propician el conocimiento colectivo y pertenencia.

Señaló, en el marco de la primera Noche de Museos de este año, con la experiencia inmersiva “Memorias: murales, fotos y baile”, el Museo Vivo del Muralismo (MVM) y edificio histórico de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en la que se llevó a cabo una jornada cultural dedicada a reflexionar sobre la memoria colectiva como patrimonio social y a reconocer a la cultura y las artes como componentes esenciales de la formación integral.

La SEP, aseveró, acompaña estas iniciativas porque crean entornos educativos abiertos e incluyentes, donde niñas, niños, jóvenes y personas adultas pueden reflexionar sobre su entorno, fortalecer valores comunitarios y participar activamente en la vida cultural del país.

Asimismo, subrayó que: “latió en esta Noche de Museos con Moulin Rouge: Bailes vintage de Año Nuevo, una evocación al mítico cabaret parisino donde el lujo, la bohemia y la elegancia se encuentran con el Rockabilly, Lindy Hop, Boogie Woogie y más”.

Resaltó que la memoria, el arte y la expresión cultural desarrollan procesos educativos más amplios, donde las personas aprenden desde la experiencia compartida, en concordancia con los ejes humanistas que impulsa la Nueva Escuela Mexicana (NEM) para garantizar el derecho a la educación y a la cultura.

En su oportunidad, la directora del Museo Vivo del Muralismo (MVM), Gloria Falcón Martínez, señaló que el programa incluyó el recorrido “Fotos y murales, realidades capturadas”, que propuso un diálogo entre el muralismo mexicano del siglo XX y la fotografía documental de Shahidul Alam, a partir de una reflexión conjunta sobre memoria, estética y transformación social.

En la visita se pudo apreciar la muestra del fotorreportero bangladesí en la sala Xavier Guerrero, así como los murales “Entrada de la mina” y “Salida de la mina”, de David Alfaro Siqueiros; “Las tehuanas”, “Los tejedores”, “Las lavanderas” y “La asamblea”, de Diego Rivera, que plasman las condiciones de trabajo, la vida cotidiana y la organización social, estableciendo un diálogo entre el muralismo y la fotografía como lenguajes de la memoria colectiva.

Comentó que, en el acto central de la velada, “Moulin Rouge: Bailes vintage de Año Nuevo”, en el Salón Iberoamericano, se realizaron presentaciones coreográficas y baile social inspirados en géneros como Lindy Hop, Boogie Woogie y Rockabilly, memorias compartidas mediante el cuerpo, la música, el vestuario y la convivencia.

La primera Noche de Museos consolidó al MVM como un espacio de encuentro cultural y educativo, donde el arte, la memoria y la participación social fortalecen el aprendizaje colectivo y el acceso a la cultura, dijo.