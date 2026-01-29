México enfrenta reto por una democracia moderna con jóvenes; “lo injusto puede cambiarse”, dicen en Europa

CDMX — “La democracia, en el fondo, se parece a la juventud: Nace de la idea de que lo injusto puede cambiarse”a, dijo el diputado morenista Pedro Haces Barba durante la Sesión de Invierno de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), donde se realiza el debate internacional “Reforzar las democracias con la juventud: de la participación a la corresponsabilidad”.

Haces Barba, único orador de América dentro del Consejo de Europa, organismo integrado por 46 países y considerado uno de los principales espacios multilaterales del mundo en materia de democracia, derechos humanos y Estado de derecho, compartió la experiencia reciente de México en torno a la participación juvenil, inclusión democrática y corresponsabilidad ciudadana, pero ésta no debe limitarse a acudir a las urnas, eso no lo pueden permitir las democracias contemporáneas, sino que deben traducirse en oportunidades reales para las y los jóvenes, particularmente en acceso a trabajo digno, representación y toma de decisiones.

“La democracia se fortalece cuando la juventud no sólo participa, sino también cuando asume corresponsabilidad en la construcción de las instituciones y en el rumbo de los países”, señaló durante su intervención este miércoles ante los asambleístas que se dieron cita en el viejo mundo.

El encuentro de parlamentarios de Europa, Asia y Medio Oriente, emanados de distintos grupos políticos, permitió posicionar la voz de México en un diálogo plural y de alto nivel sobre los retos actuales de las democracias frente a un contexto global marcado por la desconfianza institucional, la precariedad laboral y la exclusión de nuevas generaciones.

Los legisladores de todo el orbe coincidieron en los retos que enfrentan los gobierno en sus políticas, principalmente que brinden calidad de educación, de empleo y desarrollo para los jóvenes.

En ese sentido, el diputado morenista y coordinador de Asuntos Políticos de la bancada guinda señaló que hoy es un momento en el que millones de jóvenes transitan en un escenario de incertidumbre laboral, falta de representación y desafección política. Sin embargo, llevar la experiencia mexicana a estos foros permite incidir en la conversación global sobre cómo fortalecer la democracia desde la inclusión, el trabajo y la corresponsabilidad social, pero, recalcó, también exige hablar con honestidad, con todo y los avances importantes.

“En México se vive un momento una etapa especialmente relevante. En 2023 se transformó la Constitución y se redujo la edad mínima para ser diputada o diputado, de los 21 años a los 18 años. Para integrar el gabinete, como ministro, de 30 a los 25 años. Para abrir formalmente la puerta para que los jóvenes estén en el poder público, en 2024 las personas de 18 a 29 años representaron casi 25 millones de mexicanos en el padrón electoral, y esto quiere decir que si la juventud se moviliza hoy puede definir el rumbo de cualquier país. En el proceso electoral 2023-2024 quienes votaron por primera vez, con 18 años de edad, representaron arriba de 60 por ciento. El reto es convertir ese impulso es corresponsabilidad sostenida”, aseveró Pedro Haces.

Destacó que la Unión Interparlamentaria reporta 3.4 por ciento de diputadas y diputados de 30 años de edad, o menos, en el mundo. Y hay un indicador relevante, dijo: “42.8 por ciento de legisladores tiene 45 años o menos, un dato esperanzador”, que desvela la renovación generacional que está en marcha.

“El mensaje es claro. La juventud no necesita permiso para participar. Necesita instituciones que la integren, que se eliminen todas las barreras y que compartan responsabilidad. En ese puente, entre participación y corresponsabilidad, México quiere dialogar siempre con Europa para construir democracias más abiertas y más modernas.

Pedro Haces consideró que la presencia de México en este tipo de espacios no es simbólica, porque indicó que los debates del Consejo de Europa influyen en estándares internacionales, buenas prácticas y marcos de referencia que, con el tiempo, se reflejan en políticas públicas, cooperación internacional y modelos de gobernanza que impactan directamente en la vida de las personas.

“Con esta participación, México se posiciona en la discusión internacional sobre el futuro de la democracia, llevando una visión que vincula juventud, empleo, inclusión y estabilidad institucional, y reafirmando su presencia en los espacios donde se discuten los grandes desafíos del presente y del futuro”.

En consonancia con el legislador mexicano, parlamentarios europeos, la mayoría de casi de la tercera edad, celebraron estos espacios que, sin duda, son ventanas que permiten el flujo de experiencias con el fin de construir mejores sociedades.

Admitieron que se debe garantizar para los jóvenes trabajos dignos y mejores oportunidades, para tener mejores realidades democráticas, expresó Ununus Emry.

Pedro Haces estuvo el pasado fin de semana en Marruecos, donde se reunió con la representación sindical más grande de ese país, la Unión Marroquí del Trabajo, Miloudi El Moukharrek, con quien firmó un convenio de intercambio de experiencias que permitan aplicar y garantizar derechos laborales.