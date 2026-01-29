Pensionados del IMSS y del ISSSTE: quiénes deben pagar impuestos al SAT en 2026

Pensión IMSS e ISSSTE en 2026: quiénes realmente tienen que pagar impuestos al SAT y cómo saber si estás en la lista

Una noticia que deben de conocer todos los pensionados del IMSS y del ISSSTE es que este 2026 podrían enfrentar la obligación de pagar Impuesto Sobre la Renta (ISR) sobre parte de sus ingresos por pensión, conforme a las reglas fiscales vigentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Esta medida se basa en la actualización del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que se utiliza como referencia para el cálculo de impuestos.

¿En cuánto quedó la actualización de la UMA?

La actualización de la UMA, que en 2026 quedó en $117.31 pesos diarios y $3 mil 566.22 pesos mensuales, vigente desde el 1 de febrero, modifica el umbral a partir del cual una pensión empieza a considerarse gravable.

¿Quiénes deberán pagar impuestos?

Los pensionados que reciban más de 15 UMAs mensuales tendrán que pagar ISR solo sobre el excedente que supere ese límite de aproximadamente $53 mil 493 pesos al mes. El impuesto se calcula sobre la porción que rebasa ese tope y no sobre la pensión completa.

Por ejemplo, si una persona recibe una pensión de $60 mil pesos mensuales, solo los $6 mil 507 que exceden el equivalente a 15 UMAs serían gravados con ISR, siempre que no existan otros ingresos acumulables.

¿Quiénes están exentos de pagar ISR por la pensión?

La ley del ISR establece que las pensiones del IMSS y del ISSSTE no están sujetas al pago de impuestos si no superan el equivalente a 15 UMAs mensuales. Con el valor actualizado para 2026, esto significa que los pensionados que reciben hasta aproximadamente $53 mil 493 mensuales no deberán pagar ISR sobre su pensión, siempre que este ingreso sea su única fuente de ingreso y se mantenga dentro de esos límites.

La exención se aplica solo al pago periódico de la pensión: es decir, al ingreso que se recibe de manera mensual por jubilación o retiro.

¿Qué ocurre si el pensionado tiene ingresos adicionales?

Es importante señalar que el SAT también considera otros ingresos acumulables, como:

renta de inmuebles,

honorarios profesionales,

actividades empresariales,

intereses o inversiones.

Si un pensionado del IMSS o ISSSTE suma otros ingresos al de la pensión y el total excede los límites exentos, estará obligado a presentar declaración anual ante el SAT y podría pagar impuestos sobre la porción que exceda el umbral de 15 UMAs mensuales.

¿Qué pasará con la declaración anual y obligaciones fiscales?

La obligación de pagar impuestos no siempre se traduce en una retención mensual automática. En muchos casos, son los propios contribuyentes quienes deben presentar su declaración anual ante el SAT, especialmente si han recibido ingresos de diferentes fuentes durante el año fiscal.

El SAT recomienda revisar cuidadosamente tanto los ingresos por pensión como otros ingresos acumulables, y en caso de dudas, acercarse con un contador o utilizar las herramientas disponibles en el portal del SAT para determinar si corresponde declarar o pagar ISR y, de ser así, en qué monto.

¿Qué pasa si solo se tiene una pensión?

Si un pensionado solo recibe una pensión menor o igual al equivalente a 15 UMAs mensuales y no tiene ingresos adicionales, por lo general no tendrá que pagar impuestos ni presentar declaración anual, aunque siempre es conveniente confirmar esta situación con un especialista fiscal o directamente con el SAT.