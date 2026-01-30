Beca Rita Cetina 2026: ¿Cómo activar mi tarjeta del Banco Bienestar? (Imagen generada con IA)

¡Pago triple en febrero con la Beca Rita Cetina!

Debido a una acumulación pendiente de depósitos pasados, estudiantes de secundaria recibirán un pago de 5 mil 700 pesos en su tarjeta del Bienestar.

De acuerdo con Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, el depósito de la Beca Rita Cetina se llevará a cabo en febrero de 2026.





Beca Rita Cetina 2026: ¿Cómo activar la tarjeta del Bienestar?

De acuerdo con información oficial, la tarjeta otorgada por el programa se activa de manera automática tras recibir el primer pago, por lo que no es necesario realizar un trámite manual para cobrar el depósito de febrero, correspondiente a estudiantes de secundaria que recibirán el pago triple.

Sin embargo, también es posible activar la tarjeta de manera manual.

Estas son las tres formas disponibles:

Consultando saldo en un cajero automático del Banco del Bienestar. Marcando al 800 900 2000. A través de la App del Banco del Bienestar.





¿Quiénes recibirán pago triple de la Beca Rita Cetina en febrero?

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP),las familias con hijas o hijos de nuevo ingreso recibirán el monto correspondiente a tres bimestres completos, es decir, 5 mil 700 pesos.

El pago triple se debe a la acumulación de los bimestres pendientes desde la inscripción de beneficiarios que se registraron en octubre de 2025.

Bimestres acumulados:

Septiembre-octubre 2025

Noviembre-diciembre 2025

Enero-febrero 2026

Monto por bimestre: $1,900 pesos por estudiante

Total depositado en Febrero: $5,700 pesos por beneficiario.

La Beca Rita Cetina busca fortalecer el derecho al acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes en México.