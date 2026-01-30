“Los Chapitos”, detrás de ataque a diputados de MC en Sinaloa

El Gobierno Federal reforzó la seguridad en Sinaloa tras los sucesos de violencia de los últimos días (José Betanzos Zárate/Cuartoscuro)

Inseguridad — “Tenemos avances en la investigación (del ataque a diputados de Movimiento Ciudadano). Estamos trabajando directamente en el gabinete de seguridad, las instituciones del gobierno federal, fue una célula (facción) de ‘Los Chapitos’ del Cártel de Sinaloa y vamos a dar a conocer avances pronto”, aseguró este viernes desde Tijuana, en Baja California, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

El titular de la SSPC resaltó algunos avances de las líneas de investigación que se llevan a cabo tras el ataque perpetrado el pasado miércoles contra los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya, cuando salían del Congreso, y debido al cual el legislador se encuentra aún en estado grave y la legisladora que está en recuperación perdió un ojo por esta agresión.

García Harfuch subrayó que el caso es atendido de manera directa por el gabinete de seguridad federal, en coordinación con autoridades locales, como parte de las acciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este ataque.

Sobre este caso, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gabinete de Seguridad federal “atiende” este asunto en el que fueron atacados dos diputados locales y afirmó que existe coordinación con el gobierno estatal para esclarecer los hechos.

Por su parte, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, ordenó al secretario de Seguridad Pública estatal, Oscar Rentería Schazarino, el despliegue de un operativo de búsqueda y captura de los responsables.

En tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), desplegó el jueves a 1,600 agentes a Sinaloa para reforzar la seguridad en la región.

