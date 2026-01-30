Maquinistas del Tren Interoceánico que descarriló carecían de licencia vigente, reconoce Semar

Las investigaciones por el descarrilamiento del Tren Interoceànico continúan al mando de la FGR (Archivo)

Tragedia — El secretario de Marina-Armada de México (Semar), Raymundo Pedro Morales Ángeles, reconoció este viernes desde Tijuana, en Baja California, que los maquinistas a cargo de la conducción del Tren Interoceánico que se descarriló el 28 de diciembre del 2025, lo que dejó 14 muertos y un centenar de heridos, no tenían la licencia vigente, pero apuntó que señaló que esta situación no fue la causa del descarrilamiento.

El titular de la Semar dijo que en el trámite administrativo por no tener licencia vigente, en la Marina se les da las facilidades para que ellos puedan actualizarla, pero al final eso es una responsabilidad de los propios interesados.

Raymundo Pedro Morales Ángeles refirió que en el Tren Interoceánico hay un departamento que se encarga de los recursos humanos y tiene que estar revisando permanentemente todos los trámites, por lo cual “habrá que revisar cuál es su responsabilidad”.

Por otra parte y al ser interrogado sobre si el tren accidentado no tenía comunicación con la central y si tampoco tenía velocímetro, como señaló el reporte de una universidad, el titular de la Marina rechazó esa versión y resaltó que la Fiscalía General de la República (FGR) hizo un peritaje con expertos y ellos informarán en cuanto vayan avanzando las indagatorias.

En la misma línea, destacó que a un mes de esta tragedia “no están terminadas las investigaciones, el reporte de la fiscal (Ernestina Godoy) fue preliminar, las investigaciones siguen y se tendrán que deslindar las responsabilidades que correspondan. Nosotros estamos colaborando en lo que la Fiscalía determine”.

