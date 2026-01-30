Vinculan a proceso al “Bótox”, por el asesinato de líder limonero en Michoacán

Detenido Carlos Alejandro "N", alias "Bótox". (SSPC)

César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Botox”, líder del Cártel de Los Blancos de Troya, fue vinculado a proceso por ser el presunto responsable del asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán.

El juez dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para “El Botox”, en el Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) Número 1 El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Bernardo Bravo fue asesinado el 20 de octubre del 2025. Su cuerpo fue hallado con huellas de violencia dentro de una camioneta sobre la carretera Apatzingán–Presa del Rosario, en la localidad de La Tinaja.

La víctima denunció en múltiples ocasiones las extorsiones al sector limonero a manos del crimen organizado.

César Alejandro fue detenido el pasado 22 de enero y cuenta con siete órdenes de aprehensión, dos por homicidio, cuatro por extorsión agravada y una más por tentativa de homicidio.

Este sujeto encabeza una célula de Los Blancos de Troya, uno de los principales grupos delictivos generadores de violencia en la región de Tierra Caliente, Michoacán y quien tiene vínculos con Los Viagra y con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Los Troyanos también tienen presencia en los municipios de Aguililla, Apatzingán, Buenavista, Chinicuila, Churumuco, Coalcomán, Gabriel Zamora, Múgica, Parácuaro y Tepalcatepec. Su bastión se encuentra en la comunidad Cenobio Moreno de Apatzingán.

Esta célula cuenta con una amplia capacidad de fuego por la posesión de armas de grueso calibre, drones con “bombas” y artefactos explosivos improvisados tipo minas antipersonales, los cuales son utilizados para blindar la zona de resguardo del líder delictivo e impedir el acceso de autoridades o células antagónicas. Se identificó que también utiliza los drones como un sistema de vigilancia.

César Alejando mantenía el control de la venta del limón amarillo en las localidades de Cenobio Moreno, la Huina, Capiri y el Razo, en los municipios de Buenavista y Apatzingán, Michoacán.

Entre sus actividades principales se encuentra el cobro de piso y secuestro de productores y empacadores de limón y otros productos en Tierra Caliente. Derivado de esto, El Bótox rompió la alianza con Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, quién pretendía liderar esas extorsiones.