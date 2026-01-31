CFE nombra a Francisco Javier Maldonado Ramos como nuevo Director de Operación

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó el nombramiento del ingeniero Francisco Javier Maldonado Ramos como Director de Operación de la empresa productiva del Estado, cargo que asumirá a partir del 1 de febrero de 2026. Con esta designación, la CFE busca fortalecer la continuidad, confiabilidad y eficiencia de sus procesos operativos en todo el país.

De acuerdo con la información oficial, el nombramiento forma parte de la estrategia de la CFE para consolidar una operación sólida y eficiente, especialmente en un contexto donde el suministro eléctrico es fundamental para el desarrollo económico, social e industrial de México. La empresa destacó que el nuevo director cuenta con una amplia experiencia técnica y un conocimiento profundo del funcionamiento interno de la institución.

El ingeniero Francisco Javier Maldonado Ramos tiene 18 años de trayectoria en el sector eléctrico, la mayor parte desarrollada dentro de la propia CFE. Esta experiencia le ha permitido conocer de manera integral las distintas áreas técnicas y operativas de la empresa, lo que representa una ventaja para la toma de decisiones en una de las áreas más importantes de la institución.

En cuanto a su formación académica, Maldonado Ramos es ingeniero electromecánico, cuenta con una Maestría en Administración y Alta Dirección, además de estudios de Maestría en Ingeniería en Energía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). También ha cursado un Diplomado en Administración de Proyectos por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), lo que refuerza su perfil técnico y administrativo.

Dentro del ámbito profesional, el nuevo Director de Operación es especialista en puesta en servicio, operación y mantenimiento de sistemas eléctricos, así como en planeación del sistema eléctrico, mercado de energía y energías renovables. Estos conocimientos son considerados clave para enfrentar los retos actuales del sector eléctrico y para impulsar la modernización de la infraestructura de la CFE.

La Comisión Federal de Electricidad señaló que con este nombramiento se reafirma su compromiso de contar con perfiles altamente especializados para la conducción de funciones estratégicas. Asimismo, destacó que la visión técnica y el enfoque de mejora continua del ingeniero Maldonado contribuirán a fortalecer los procesos operativos y la eficiencia institucional.

La CFE subrayó que el objetivo central de estas acciones es elevar de manera permanente la calidad del servicio eléctrico que se brinda a la población. Esto incluye una atención oportuna, mayor confiabilidad en el suministro y una operación que responda a las necesidades actuales del país.

La empresa reiteró que las y los usuarios son su prioridad, por lo que continuará impulsando decisiones que garanticen un servicio eléctrico seguro, continuo y de calidad. Con la llegada de Francisco Javier Maldonado Ramos a la Dirección de Operación, la CFE apuesta por el fortalecimiento técnico y operativo como base para cumplir con su responsabilidad social y su papel estratégico en el desarrollo nacional.