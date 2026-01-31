De la Fuente destacó que México seguirá ejerciendo su política de ayuda humanitaria donde sea requerida

El Gobierno de México aseguró este sábado que se seguirá impulsando la ayuda humanitaria a nivel mundial y que considera inaceptable que dicha asistencia no llegue a los lugares donde se necesita. La declaración fue hecha por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, durante una reunión con legisladores en la Cámara de Diputados.

De la Fuente señaló que la ayuda humanitaria es una parte fundamental de la política exterior mexicana y que el país no renunciará a este principio, sin importar las condiciones internacionales. “México hará siempre todo lo que esté a su alcance porque la ayuda humanitaria llegue cuando se necesite”, afirmó ante los diputados, subrayando la importancia de la solidaridad entre naciones.

El funcionario explicó que el gobierno mexicano considera que no debe haber obstáculos para que la ayuda llegue a los países por conflictos, crisis económicas o desastres naturales. Afirmó que este compromiso se ha mostrado en diversas situaciones internacionales y también en momentos en los que México ha recibido apoyo del exterior.

El contexto actual incluye el anuncio de Estados Unidos de imponer aranceles a países que suministren petróleo a Cuba, medida que ha generado preocupación sobre el acceso de la isla a recursos esenciales. De la Fuente destacó que México mantendrá su política de ayuda humanitaria incluso ante este tipo de presiones y que la asistencia no debe condicionarse por intereses políticos o comerciales.

Este tema fue abordado mientras se discutían relaciones entre México y Estados Unidos en otros ámbitos, como cooperación migratoria y seguridad. El canciller también aseguró que las acciones de México no representan intervención en asuntos internos de otros países, sino un ejercicio de solidaridad respetuosa con el derecho internacional.

Durante su intervención, De la Fuente aclaró que en la relación con Estados Unidos existe una cooperación necesaria en temas como migración, seguridad y combate al tráfico de drogas, pero subrayó que esta colaboración nunca implicará subordinación. Señaló que México siempre defenderá su soberanía y su integridad territorial en cualquier negociación bilateral.

Añadió que los consulados mexicanos en ese país realizan diariamente trabajo de apoyo diplomático y jurídico para proteger los derechos de mexicanos que residen o trabajan en territorio estadounidense, pero no participan en política interna de esa nación ni de ninguna otra.

La postura mexicana ocurre en un momento en el que la necesidad de ayuda humanitaria a nivel global está en niveles récord. Organizaciones internacionales como UNICEF han alertado que más de 200 millones de niños requerirán asistencia humanitaria en 2026 debido a conflictos, hambrunas, fenómenos climáticos extremos y el colapso de servicios básicos.

Estas cifras muestran por qué países como México sostienen que la ayuda debe llegar a tiempo y sin condiciones. La falta de asistencia puede agravar crisis ya existentes y poner en riesgo la vida de millones de personas, especialmente en regiones afectadas por guerras, desplazamientos o pobreza extrema.

Además, otros informes señalan que la financiación global para ayuda humanitaria ha disminuido, lo que obliga a tomar decisiones difíciles sobre quién recibe asistencia. Por ejemplo, las Naciones Unidas han advertido que solo podrán cubrir una parte de las necesidades alimentarias mundiales debido a la falta de recursos suficientes.

Postura de México sobre Cuba

En días recientes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también se había pronunciado sobre la situación de Cuba. Ha llamado a evitar una crisis humanitaria en la isla a causa de posibles sanciones o aranceles, y ha señalado que México buscará alternativas para seguir ayudando sin poner en riesgo la economía nacional, reafirmando la solidaridad hacia el pueblo cubano.

La presidenta ha recalcado que el envío de ayuda, incluido el petróleo, se realiza por razones humanitarias y soberanas, y que esto forma parte de la tradición solidaria que México ha mantenido históricamente con otros pueblos en situaciones difíciles.