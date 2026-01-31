México defenderá la ayuda humanitaria cuando se necesite: canciller de la Fuente

México hará siempre todo lo que esté a su alcance porque la ayuda humanitaria llegue cuando se necesite, aseguró hoy el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.

Dijo que la ayuda humanitaria ha sido un distintivo de nuestro país y mecanismo que nos permite mantener vivo el diálogo y mandarle el mensaje a los pueblos que la requieran. “No aceptamos que no haya ayuda humanitaria cuando algún país del mundo lo requiere”, precisó.

Durante su participación en la reunión plenaria de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, destacó que son tiempos de unidad y acción conjunta entre el Ejecutivo y el Congreso.

Refrendó que México tiene una diplomacia pacifista guiada por principios constitucionales vigentes de política exterior, basada en el respeto, la cooperación y el diálogo.

Destacó que nuestra diplomacia se sustenta en el derecho internacional, la carta de la ONU y los tratados internacionales, la solución pacífica de las controversias, como lo demuestran las acciones realizadas ante la Corte Internacional de Justicia, así como en la defensa del derecho de asilo, de conformidad con la Convención de Caracas de 1954.

Acompañado por el coordinador de la fracción parlamentaria, Ricardo Monreal Ávila, De la Fuente refrendó que la prioridad de la Cancillería es y seguirá siendo la protección de las y los connacionales en Estados Unidos, y no vamos a quitar el dedo del renglón, dijo.

Frente a un escenario complejo dijo que se seguirán defendiendo y se velará por que se respeten los derechos de los connacionales, que contribuyen a la economía de ese país y al desarrollo social de ambas naciones.

El canciller De la Fuente destacó la importancia de la red consular en Estados Unidos, que brindó 5.5 millones de trámites durante 2025, y rechazó, de manera categórica, por falsas, versiones de que se está alentando incursiones en asuntos de política interna de alguna comunidad o de otro país, desde los consulados.

“Nuestros consulados atienden a nuestros paisanos, protegen sus derechos, pero no intervienen en política interna, ni de los Estados Unidos, ni de ningún otro país. Somos respetuosos de nuestros principios constitucionales: no intervención. No intervenimos. Entonces, que no se nos acuse, porque no lo vamos a permitir”, precisó.

Mediante está red consular en Estados Unidos –fortalecida este año con recursos adicionales por 115 millones de pesos del sorteo de la Lotería Nacional “México con M de Migrante”-- se han realizado 10,447 visitas de protección consular a centros de detención; otorgado 18,423 asesorías legales y atendido más de 212 mil llamadas telefónicas.

Sobre la relación con Estados Unidos, el canciller informó que a través del Programa de Cooperación en Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, se mantien el diálogo en este tema bilateral basado en los principios de confianza mutua, responsabilidad compartida, colaboración y coordinación sin subordinación y respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial.

“Colaboración, con mucho gusto; coordinación, muy necesaria, pero sin subordinación; y, desde luego, el otro principio que está clarísimamente definido y es absolutamente intocable: respeto irrestricto a la soberanía y a nuestra integridad territorial”.

Dijo que se cuenta ahora con una frontera más segura, y se ha puesto sobre la mesa, al mismo nivel que se habla del tráfico de fentanilo, el tráfico de armas en la frontera.

Destacó que los resultados son inobjetables, y prueba de ellos es que los encuentros o cruces ilegales en la frontera han disminuido de manera dramática, y han caído en casi 50% los aseguramientos de fentanilo.