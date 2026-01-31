“T-MEC sobrevivió; México es socio fuerte con EU y Canadá; se firmará acuerdo con Europa también”: Ebrard

CDMX — El Tratado Comercial de México con EU y Canadá (T-MEC) sobrevivió, el país se consolida como un fuerte socio, como principal exportador e importador de Estados Unidos, y este año concluye la revisión de las reglas dese debe concretar nuevamente la firma a tan es así que representantes de 200 firmas canadienses visitarán el territorio con la visión de invertir, aseguró, Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

El funcionario informó que estos días y semanas se está por concluir las consultas entre los socios comerciales con el fin de saber qué plantea ay quiere cada país, y desatacó que México paga el arancel más bajo de 4.5 por ciento, mientras que China paga 31 por ciento.

Ebrard presumió que hoy 85 por ciento de los productos que exporta México no paga arancel, lo que es aun logro mayor reconocido en todo el mundo.

Y este año, puntualizó, la meta es concluir esa revisión del T-MEC Y mantener a México en su posición como principal exportador e importador de Estados Unidos y aumentar la presencias en otras latitudes.

“Nos ha ido bien. Lo primero que hay que decir es que el tratado sobrevivió. El T-MEC sobrevivió, va a seguir adelante. Va haber tratado. Estamos por terminar las consultas, cada país, y por lo tanto estamos en tiempo y forma, conforme a lo previsto para la revisión del tratado que tenemos con EU y Canadá. Acabo de estar el pasado jueves en Estados Unidos, y muy pronto tendremos ya sobre la mesa qué planteamos cada país, qué queremos cada país”, destacó Marcelo Ebrard.

Se mostró seguro con su pronóstico, de que el tratado siga adelante y habrá contenidos distintos.

“No va a ser exactamente como está, pero sí pienso que va a ser muy similar a como está con algunos ajustes que hagamos”.

Sobre si Canadá continuará en este tratado, el funcionario aseguró que sí, porque su presencia es esencial en temas comerciales con minerales.

“Yo pienso que Canadá seguirá siendo parte del tratado. Y tengo esa convicción por la importancia de la integración de los tres países. Y porque no ganas nada tratando de romper esa integración. Canadá es un gran productor de energía. Es decir, la relación entre Canadá y Estados Unidos, primero es energía y segundo son minerales y procesamiento de minerales. ¿Cómo vas a reemplazar eso? Pues no hay manera, ¿no? ¿Qué ganarías con dejar suspendido un tratado comercial donde necesitas de tal manera a tu socio? Nosotros igual. Tenemos una integración muy grande. Lo que limita la posibilidad de que el tratado se separase por bilateralidades es la integración económica que se tiene. La integración económica no te lo permite”, indicó.

Precisó que de Estados Unidos estamos importando, en primer lugar, energía, que es gas, que es un concepto crítico, consideró, y el otro rubro son granos, Y México exporta, primordialmente, manufactura y equipo electrónico.

El encargado de la política económica de México también se mostró entusiasta por la visita, el próximo 16 de febrero, de su contraparte canadiense quien viaja con representantes de 231 empresas para sostener un encuentro comercial de alto nivel.

El exjefe de Gobierno capitalino además informó que nuestro país camina para firmar y ratificar acuerdo comercial con la Unión Europea.

“Aprovecho para decir que el acuerdo comercial con la Unión Europea está caminando. Este año entraremos a proceso de firma y ratificación para que entre en vigor”, subrayó.

Ebrard Casaubón resaltó que el país tiene una buena conducción con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien goza de un gran reconocimiento internacional

“Se ve a nuestra Presidenta que está teniendo éxito, que ha logrado que el principal exportador a Estados Unidos que es México, tenga esa circunstancia a esta fecha, que es un logro mayor. Tan es así que, por ejemplo, la sede de APEC se decidió que fuese en México en el año 2028 por unanimidad, como reconocimiento a lo que México está avanzando. Ahora, este año la meta es concluir esa revisión, mantener nuestra posición como principal exportador e importador de los Estados Unidos y aumentar nuestra presencia en otras regiones del mundo”, comentó Ebrard.

Antes diputadas y diputados de Morena, el secretario de Economía expuso la agenda de este año en el que se prevé ampliar la infraestructura mexicana hacia Oriente Medio y otros países del mundo.

Nuestro país, aseguró, tiene una recuperación muy importante del salario. Y esto, criticó, dijeron durante casi medio siglo que no se podía, o dicho de otra manera, que si no había salarios muy bajos no podía seguir exportando. Y lo que está ocurriendo es otra cosa, pero nos lo dijeron muchos años, casi como libro de texto. Por eso llamo su atención sobre esto.

Refirió que México hoy en día tiene el tercer lugar en América Latina. El que tiene el salario más alto es Uruguay, el segundo Chile y luego sigue México, porque antes estábamos hasta abajo. Y todo esto se ha hecho en este periodo.

“Este es el propósito último de toda la política económica: 13 millones de mexicanos salieron de la pobreza y si ustedes lo ven en otros reportes, el país que tuvo mayor crecimiento de clase media fue México en el periodo. Eso es muy importante, la fuente de información, el Banco Mundial”, resaltó.