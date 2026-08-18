Sismo hoy en México: ¿Dónde fue el epicentro del último temblor este martes 18 de agosto? (Imagen hecha con IA)

México es uno de los países de Latinoamérica con mayor actividad sísmica al año debido a su ubicación geográfica y la interacción de diversas placas tectónicas. Ante esto, el gobierno federal ha implementado diversos mecanismos de prevención y alerta que buscan proteger a la población.

Debido a estas variantes el Servicio Sismológico Nacional (SSN) mantiene de manera constante un registro continuo con los movimientos telúricos que se presentaron a lo largo del día en distintas regiones de México.

¿Dónde se registró el último sismo en México?

De acuerdo con información del Sismológico Nacional, el último sismo registrado en México se presentó al suroeste de Mapastepec, Chiapas con una magnitud de 4.0, a las 16:58 horas de este martes 18 de agosto de 2026.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 42 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS 18/08/26 16:58:53 Lat 15.28 Lon -93.25 Pf 86 km pic.twitter.com/DXRM3e0pIx — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) August 18, 2026

¿Cuántos temblores se han registrado en México?

A lo largo del día se han registrado más de 40 sismos, según los reportes del SSN; te compartimos cuáles fueron las entidades federativas del país en donde se presentaron movimientos telúricos:

Baja California

Jalisco

Oaxaca

Veracruz

Guerrero

Chiapas

¿Cuál ha sido la actividad sísmica del día?

El primer reporte en México por la actividad sísmica fue a las 0:11 horas al suroeste de Ciudad Hidalgo en Chiapas. A continuación te compartimos un registro de los temblores registrados a lo largo del día:

Magnitud 2.7 en Teloloapan, Guerrero a las 01:07 horas

Magnitud 3.7 en Sayula de Alemán, Veracruz a las 02:08 horas

Magnitud 4.1 en Ciudad Hidalgo, Chiapas a las 03:13 horas

Magnitud 3.8 en Ciudad Hidalgo, Chiapas a las 04:03 horas

Magnitud 4.0 en Mapastepec, Chiapas a las 16:58 horas

¿Se activó la alerta sísmica en el país?

No. Hasta el momento, ninguno de los movimientos registrados ameritó la activación de la alerta sísmica. Las autoridades recomiendan a la población en general mantenerse al pendiente de los canales oficiales para conocer cualquier reporte sobre la actividad sísmica en México.