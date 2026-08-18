ECOEMS 2026: ¿Cuál es la hoja del resultado individual del proceso de asignación 2026? Conoce qué es la hoja de resultados individuales de ECOEMS y cómo descargarla (Imagen hecha con IA)

Ya salieron los resultados del proceso de selección para nivel media superior “Mi derecho, mi lugar” y aquí te decimos cómo puedes descargar tu hoja de resultado individual.

Desde las primeras horas de este 18 de agosto de 2026, en el sitio web de “Mi derecho, mi lugar” estuvieron disponibles los resultados del proceso de selección, los cuales podías consultar a través de la “Gaceta Electrónica de Resultados”.

No obstante, también puedes conocer a qué escuela fuiste asignado a través de la hoja de resultado individual; conoce en qué consiste y para qué sirve.

¿Qué es la hoja de resultado individual del proceso de asignación ECOEMS 2026?

En la hoja de resultado individual del proceso de asignación ECOEMS 2026 podrás conocer el número de aciertos que obtuviste, además de la escuela a la que fuiste asignado.

En la hoja también podrás encontrar tu folio, CURP, nombre, modalidad en la que concursaste, resultado, institución asignada y la dirección de la escuela.

Del mismo modo, dependiendo de la institución a la que fuiste asignado, en el documento aparecerán los próximos pasos a seguir, junto con la documentación necesaria para concluir el proceso de inscripción en tu nueva escuela.

Es importante tener este documento a la mano, debido a que, además de contener instrucciones de inscripción, en algunas escuelas también es solicitado para concluir este proceso.

Paso a paso: ¿Cómo consultar y descargar la hoja de resultados del ECOEMS 2026?

Si aún no has obtenido tu hoja de resultado individual del proceso de asignación ECOEMS 2026, estos son los pasos que debes seguir para consultarla y descargarla:

Ingresar al sitio web: “Mi derecho, mi lugar”.

Dirigirte al apartado de “Iniciar sesión”.

Dar clic en “Soy Humano” e ingresar tu cuenta Llave MX.

Una vez dentro de la plataforma, podrás consultar y descargar tu hoja de resultado individual del ECOEMS 2026.