Culmina segundo día de examen presencial de la UNAM; más de 18 mil aspirantes presentan la prueba

Examen de control de la UNAM

Luego de un primer día de aplicación presencial del examen de admisión a la Universidad Nacional Autónoma de México, al que acudieron al menos 12 mil aspirantes, la puerta número 5 del Palacio de los Deportes volvió a abrirse desde las 6:45 am para recibir en una segunda jornada a cientos de potenciales alumnos unamitas.

Al tiempo que comenzó la primera sesión de este martes, las autoridades de la Universidad Nacional adelantaron que se espera que esté segundo día de pruebas siga la tendencia marcada por el día previo en relación con la asistencia al compromiso de aquellos que recibieron cita, es decir, la UNAM se dijo confiada en que al menos 7 de cada 10 personas convocadas concreten el llamado y presenten el examen.

Examen UNAM 2026

Más organización

Prueba y error tras un primer ensayo. La organización para esta segunda jornada de exámenes inicio con puntos extras en comparación con las actividades del lunes, balizas visibles apenas se pone un pie en la estación del Metro Velódromo, marcan claramente el camino hacia la puerta 5, el punto de acceso para los cientos de jóvenes que presentan la prueba.

En consonancia, personal del palacio deportivo y un tanto más de la UNAM indican con megáfonos cuáles son los accesos a estacionamientos y áreas idóneas para esperar a quienes acuden a la cita, las aceras son igualmente segmentadas para permitir el flujo en ambas direcciones e incluso guardar un tercio de la vía para quienes aguardan la salida de los aspirantes.

Está dinámica fue destacada por Aram Alvarado, uno de los aspirantes a la carrera de Pedagogía quien resaltó que la seguridad que dentro del inmueble fue más estricta con detectores de metales.

“Te piden que apagues tu celular a la hora de entrar, te pasan por un detector de metales para ver qué traes y ya en tu lugar piden que todo lo que traigas lo dejes debajo de tu asiento”, manifestó.

Sin embargo, aseguró que la organización dejó mucho que desear debido a que el acceso al Palacio fue complicado, pero aún así logro entrar 30 minutos antes del inicio de la aplicación.

Finalmente, dijo que en el área donde el realizó el exámen no se presentó ningún incidente.

Más ejercicios, menos teoría

Marian, una de las aspirantes a la carrera de Teatro y Actuación destacó que en esta ocasión, el exámen traía más ejercicios y menos teoría, específicamente en Matemáticas y Química

“En línea era más teórico, aquí nos dejaron más ejercicios, específicamente en Matemáticas y Química”, aseveró.

Asimismo agregó que a pesar de que al inicio le molestó está nueva aplicación, indicó que no le dió miedo rehacerlo ya que venía preparada porque estudió un año completo.

Al ingreso del tercer examen, Crónica platicó con una madre de familia que se encontraba esperando a su hija que entró a la aplicación. Aseguró que si hija fue aspirante seleccionada y que tuvo más de 100, aciertos.

Manifestó que su hija tomó con molestia la noticia de rehacer el examen debido a que ella se preparó casi un años para aplicar.

“Fue una injusticia para ella, me comentó que porque por unos que supuestamente hicieron trampa la terminaban perjudicando a ella. Pero viene muy preparada, le gusta mucho estudiar, si lo pasó una vez, puede volver a hacerlo”, detalló.

Examen de control de la UNAM

Disculpas y mejoras en la vigilancia

La noche previa al segundo día de examen la UNAM, en voz de su secretario general, Javier De la Fuente Hernández, admitió que el objetivo del examen en línea “fue muy noble, pero al final no fue así y se tuvo que repetir”, no obtante sostuvo el compromiso de la máxima casa de estudios con el vital ejercicio de la tranoarencia y aseveró que universidad no le dio la vuelta al problema y respondió para evitar el ingreso de jóvenes que hicieron trampa. En virtud de esta consigna es que la jornada de este martes inició de nueva cuenta con férreas medidas de vigilancia en torno de los aspirantes: un supervisor por cada 28 concursantes, a diferencia de uno por cada 150 que hubo durante la aplicación remota del examen en línea realizado en mayo pasado, el retiro de fólders, la ficha de la cita, hojas blancas y relojes inteligentes, así como la disposición de que gorras, chamarras y mochilas tendrían que ser dejadas en los costados de la sala donde se aplica el examen, en el vientre del recinto deportivo.

Aforo

En una configuración similar a la desplegada el pasado lunes, el Palacio de los Deportes fue dividido en tres áreas para recibir a los jóvenes que presentan la prueba, se trata de un pabellón denominado Este, con capacidad para 3,700 aspirantes; uno más nombrado Oeste, acondicionado con mil 400 lugares; y el domo de cobre que cubre el sitio, cuya sala subyacente puede albergar a 850 aspirantes.

UNAM

Problemas técnicos

A diferencia de la primera jornada de aplicación, en este segundo día de prueba se utilizaron computadoras personales tipo laptop, en mancuerna con las tabletas propiedad de a UNAM y algunas prestadas por el Instituto de Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) desde el día anterior. Al respecto algunos aspirantes reportaron haber que experimentado fallos técnicos desde el primer turno.

A Crónica llegaron testimonios que exponen anomalías tales como dificultades para iniciar sesión, lentitud en la carga de la prueba y cierres repentinos del sistema que anulaban algunos de los reactivos previamente abordados por los aspirantes.

No obstante las fallas, el equipo de la Dirección General de Administración Escolar, staff de la UNAM unos 150 por turno) atendió con rapidez a los aspirantes que pasaron por este tipo de contratiempos, de acuerdo con algunos de los jóvenes citados, los supervisores unamitas solucionaron los problemas de forma oportuna y satisfactoria, mermando en casi nada el tiempo perdido. “Lo importante es conservar la calma y reportar las fallas apenas se presenten”, aconsejó uno de los jóvenes.

Bachillerato

En el marco del segundo día aplicación del examen de admisión a licenciatura por parte de la UNAM, comenzaron a fluir los resultados de asignación de planteles de bachillerato en la zona metropolitana de la Ciudad de México a través del Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior (ECOEMS), donde destacaron los espacios aperturados para la Escuela Nacional Preparatoria y Colegios de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional, además de Cecyt, del Instituto Politécnico Nacional.

En este sentido la UNAM comunicó cambios escuetos en su matrícula de nuevo ingreso al bachillerato para el ciclo escolar 2026-2027, esto con la asignación de 35 mil 634 lugares, apenas dos menos que los 35 mil 636 otorgados en el ciclo anterior. Del total, 16 mil 134 lugares corresponden a los nueve planteles de la ENP y 19 mil 500 a los cinco planteles del CCH. En virtud de tales cifras, cerca del 45 % de los estudiantes de nuevo ingreso se incorporará a la ENP y el 55 % al CCH.

18 MIL 837 Aspirantes registrados en los dos días de examen

Tiempo después, la máxima casa de estudios aseguró en un comunicado que en ambos días de aplicación, han participado 18 mil 837 aspirantes en los cinco turnos celebrados hasta las 16:00 horas del martes

Las jornadas de presentación del Examen de Control Presencial concluirán esté miércoles en el Palacio de los Deportes.