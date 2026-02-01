Gobierno federal no tolerará la corrupción ni impunidad: Segob

La secretaria de Gobernación, Roisa Icela Rodríguez en la Reunión Plenaria de los Senadores de Morena

Al acudir a la Reunión Plenaria de Morena en el Senado y en presencia del senador Adán Augusto López, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez advirtió que el gobierno federal no tolerará la corrupción ni la impunidad.

“La presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado claro que su gobierno no tolerará la corrupción ni la impunidad; se hace una gestión honesta, con resultados”, expresó en la reunión donde Adán Augusto López anunció que dejaba la coordinación de la bancada de Morena en el Senado.

Ello luego de que el tabasqueño fue protagonista durante los últimos meses de varios señalamientos por presuntos actos de corrupción y tras la relación con Hernán Bermúdez, presunto jefe del grupo criminal la Barredora en Tabasco.

La titular de Gobernación expresó a los senadores que bajo el liderazgo de la Presidenta Sheinbaum se tiene un proyecto de nación y pidió a los senadores ocuparse de atender los problemas de la gente y no distraerse en cosas vanas o triviales.

“Que no nos distraigan trivialidades, ni cosas vanas. Estamos por la justicia, la paz, la igualdad y la prosperidad compartida”, apuntó.

Durante la Reunión Plenaria de los senadores morenistas, la encargada de la política interna del país, ennumeró los logros en los gobiernos de la cuarta transformación en materia de combate a la pobreza y aseveró que desde Gobernación se tiene un profundo compromiso con la atención de víctimas donde destacó la creación de la Alerta Nacional de Búsqueda, la Plataforma Única de Identidad y la Base Nacional de Carpetas de Investigación.

De la misma manera, recordó los encuentros con los padres de los estudiantes de Ayotzinapa pues aseveró que el gobierno federal está a favor del diálogo, la concertación, el acuerdo, la diversidad y el respeto.

“Como gobierno de la transformación, le apostamos a la libertad en todos los sentidos: libertad de expresión, libertad de manifestación, libertad de prensa y libertad de culto. Hoy decimos: cero censura y cero represión”, indicó

La titular de Segob recalcó que el Gobierno Humanista de México está en contra de toda forma de discriminación; por ello, se deben establecer medidas ante el clasismo, racismo, machismo y misoginia, así como trabajar por los derechos de todas y todos.

En el evento, realizado en la antigua Casona de Xicoténcatl, la secretaria reconoció la labor del Grupo Parlamentario en el Senado de la República para avanzar en reformas en materia de Guardia Nacional, simplificación administrativa, apoyo a jóvenes, protección de maíces nativos, protección a la salud, seguridad pública, prisión preventiva oficiosa y protección animal.

También en vivienda para personas trabajadoras, bienestar, áreas y empresas estratégicas, ferroviaria, pueblos indígenas y afromexicanos, Poder Judicial, extorsión, fortalecimiento de la soberanía nacional, entre otras.