Inician operativo para detener y revertir el avance del gusano barrenador en la zona centro-sur

México refuerza acciones para contener el avance del Gusano Barrenador del Ganado

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) informan que, correspondiendo al plan de acción conjunto entre México y Estados Unidos, se ha tomado la decisión de orientar la liberación de moscas estériles hacia la franja fronteriza para contener el avance del gusano barrenador del ganado.

Esta acción prioriza la contención de los frentes de avance de la plaga, enfocando en las zonas donde existe mayor riesgo de desplazamiento, con el objetivo de frenar su progresión hacia nuevas áreas ganaderas.

En seguimiento al caso, la SENASICA inició el 26 de diciembre de pasado una operación especial en el centro-sur de Tamaulipas, el norte de Veracruz y una parte de la Huasteca Potosina, con el objetivo de detener y revertir el avance de la plaga en estas regiones.

Con la activa participación de los gobiernos de los estados de Tamaulipas, Veracruz, y San Luis Potosí, de las asociaciones y uniones ganaderas, y con el apoyo de la Guardia Nacional y la Guardia Estatal Tamaulipas, se lleva a cabo esta operación que incluye un conjunto integral de acciones, entre las que destacan: