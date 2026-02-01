Lotería Nacional homenajea a José Alfredo Jiménez con sorteo en Dolores Hidalgo

. .

En el marco del Sorteo Superior No. 2870, la Lotería Nacional realizó su primer sorteo en territorio de 2026 para conmemorar el Centenario del Natalicio de José Alfredo Jiménez, ícono de la música popular mexicana. El evento se llevó a cabo en la plaza principal de su ciudad natal, Dolores Hidalgo, ante cientos de asistentes que celebraron la memoria y legado del cantautor.

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, encabezó la ceremonia junto con la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, y el alcalde Adrián Hernández Alejandri. En sus mensajes, destacaron que las canciones de José Alfredo siguen siendo parte de la identidad nacional y que su obra constituye la historia sentimental de México.

Voces del homenaje

Olivia Salomón subrayó que “José Alfredo cantó lo que somos cuando amamos, cuando perdemos y cuando seguimos de pie”, y afirmó que su legado permanece vivo en la cultura mexicana.

La gobernadora Libia Dennise García señaló que el cantautor “escribió, con la tinta de su vida, la historia sentimental de todo un país”, y resaltó que sus versos son patrimonio emocional de México y del mundo.

El alcalde Adrián Hernández reconoció la labor de la Lotería Nacional por mantener viva la tradición de los sorteos y proyectar a Dolores Hidalgo como destino turístico.

Resultados del sorteo

El Sorteo Superior No. 2870 repartió 51 millones de pesos en premios:

Premio Mayor de 17 millones de pesos: billete No. 16208 (vendido en Hermosillo, Sonora y Acapulco, Guerrero).

Segundo premio de 1 millón 440 mil pesos: billete No. 52494 (vendido en Saltillo, Coahuila).

Los reintegros correspondieron a los números 8 y 4.

La lista completa de premios puede consultarse en la página oficial de la Lotería Nacional.

Un homenaje desde la tierra

Previo al sorteo, artistas como los ganadores de México Canta y María Elena Jiménez, hija de Lola Beltrán, interpretaron piezas emblemáticas del cantautor. Con este acto, la Lotería Nacional reafirmó su compromiso de acercar sus tradiciones al pueblo y rendir homenaje a figuras que han marcado la identidad cultural de México.