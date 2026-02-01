Respaldan Morena, PT y PVEM en Senado envío de ayuda humanitaria a Cuba

Si no hay un nuevo embarque de combustible para la isla quedará en total oscuridad (EFE)

En medio de la crisis por las amenazas arancelarias de Estados Unidos a los países que suministren petróleo a Cuba, las bancadas de Morena, PT y PVEM en el Senado respaldaron la postura de la Presidenta Claudia Sheinbaum de mantener la ayuda humanitaria al pueblo cubano

“Reafirmamos los principios de la política exterior de México: la defensa de la soberanía y de la libre autodeterminación de los pueblos; promover el diálogo y la solución pacífica de las controversias”, expresaron las bancadas oficialistas

Si bien el gobierno mexicano pausó el envió de petróleo a la Isla en tanto se resuelve por la vía diplomática esa situación, la Presidenta Sheinbaum informó este domingo que su Gobierno planea el envío, esta semana, de ayuda humanitaria a Cuba consistente en alimentos, enseres e insumos fundamentales.

“Proporcionar ayuda humanitaria es defender el derecho internacional, los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y los valores universales”, recodaron

En un comunicado conjunto, Morena, PT y PVEM recordaron que el pueblo mexicano tiene una larga tradición de solidaridad con los pueblos del mundo, en particular con Cuba.

Por ello expresaron su respaldo a mantener la cooperación y el apoyo mutuo para el mejoramiento de nuestros pueblos y la atención a los problemas comunes como parte de nuestra soberanía.

“Es un principio irrenunciable la defensa de nuestra soberanía y de nuestro derecho a ser solidarios con los pueblos del mundo”, aseveraron

“Estamos haciendo ya todos los trabajos para poder enviar mientras tanto ayuda humanitaria que requiere el pueblo cubano de otros enseres, otros insumos fundamentales. Eso es importante”, detalló luego de la presentación del proyecto de expansión del Puerto de Guaymas.

La Jefa del Ejecutivo Federal puntualizó que en ninguna de las conversaciones que ha sostenido con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha abordado el tema del envío de petróleo mexicano a Cuba.