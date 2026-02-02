Delfina Gómez Álvarez destaca que el Tren “Insurgente” transformará la movilidad y la calidad de vida de miles de familias mexiquenses

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, estuvo presente en la Mañanera del Pueblo, donde calificó al Tren “Insurgente” Interurbano México–Toluca como una obra histórica que transformará la movilidad y la calidad de vida de miles de familias mexiquenses.
La mandataria mexiquense reconoció a la Presidenta Claudia Sheibaum por concretar el proyecto que conecta a dos de las zonas metropolitanas más grandes del país: el Valle de México y el Valle de Toluca, mediante un transporte seguro, moderno, eficiente y con tecnología de punta.
Destacó que el Tren Insurgente permitirá reducir tiempos de traslado, disminuir el estrés cotidiano de quienes viajan por trabajo, estudio o actividades familiares, además de contribuir a la reducción del tráfico y del impacto ambiental.
De igual forma, reiteró que su gobierno está dispuesto a trabajar de manera coordinada con el Gobierno de la Ciudad de México y la federación, al afirmar que obras de esta magnitud reflejan el compromiso de los gobiernos de la transformación con el bienestar del pueblo.