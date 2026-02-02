Día de la Candelaria en México explicado: ¿Por qué se celebra el 2 de febrero y por qué se comen tamales?

Día de la Candelaria en México La popular tradición tiene su origen católico en España, en conmemoración a la Virgen de las Islas Canarias.

Cada año consecutivo, casi un mes después de la popular Rosca de Reyes, el Día de la Candelaria cubre a México con el sabor clásico de tamales y atole, elementos que estaán a cargo de la persona que haya obtenido el niño en la partición de la rosca, según la tradición.

Sin embargo, México no es el único país que celebra esta popular fecha, pues el origen de esta celebración como la conocemos actualmente se encuentra en España, y la diferencia entre un festejo y otro, está en las raíces aztecas de nuestro país.

¿Cuál es el origen del Día de la Candelaria?

Como muchas de las tradiciones católicas que se conmemoran actualmente en terreno mexicano, el Día de la Candelaria es un festejo transmitido por España, sin embargo, el origen más primitivo de esta celebración se registró en Roma, donde tenía lugar la Fiesta de las Luces.

De acuerdo con algunos investigadores, cada principio de febrero en años conecutivos, las mujeres romanas salían por las noches con antorchas, representando la búsqueda de Proserpina, Perséfone de los griegos, quien fue raptada por el Dios del Inframundo tras enamorarse de ella.

Mientras que, principalmente los sectores guerreros, celebraban el mes con una procesión de luces que iluminaban las calles durante la noche, antorchas y teas por parte de los fieles a Februa, la madre de Marte —Ares, Dios de la Guerra para los griegos—, a fin de que, por intermediación de su madre, les concediera la victoria sobre sus enemigos.

También, algunos grupos de romanos ofrecían sacrificios durante el mes de febrero al dios Plutón —Hades, en la Antigua Grecia—, dios de los muertos y la purificación, siendo ambas costumbres más populares que las tradiciones católicas.

No obstante, su paso a la religión católica nació para suplantar la costumbre ‘pagana’ dos siglos después, cuando el papa Sergio (687-701) notó la complicada tarea de apartar a los cristianos de sus antiguas prácticas, por lo que tomó la decisión de dar un significado distinto a estas procesiones de luces y ofrenda.

Dispuso que los cortejos celebrados por romanos durante las fechas, fueran realizados el 2 de febrero de cada año en honor a la madre de Cristo y en forma de procesiones, llevando en sus manos candelas previamente bendecidas, costumbre que permanece hasta la actualidad.

Día de la Candelaria en España: ¿a quién de conmemora el 2 de febrero y cómo?

En el calendario de las festividades católicas, el 2 de febrero se le ha hecho coincidir con la fiesta de presentación del Niño Jesús en el Templo y expresa que su presencia es ‘la Luz del mundo’ presentada por su madre, la Virgen María, quien ilumina a todos con luces o candelas, de donde se deriva la advocación de la Virgen de la Candelaria.

La fiesta se fortaleció en España a partir de la aparición de la Virgen de la Candelaria a dos pastores guanches en la isla canaria de Tenerife, en 1392, devoción que se expandió al continente americano a partir del siglo XVI, donde México también cuenta con su propia virgen ‘morena’, la Virgen de Guadalupe.

Virgen de la Candelaria Patrona de las Islas Canarias, España.

En España, las velas destinadas al Día de la Candelaria no se tratan de cirios comunes, sino que se tratan de una expresión del arte de modelado de ceras policromas, encintadas y decoradas con una gran variedad de diseños, las cuales son bendecidas en la iglesia durante este día y conservadas en los hogares durante todo el año.

También, el día es celebrado con un desfile militar ante el Presidente y el Rey, una fiesta que se extiende por varios días y es realizada principalmente en la Basílica de la Virgen de la Candelaria.

Día de la Candelaria en México: ¿por qué se celebra comiendo tamales?

Dado que se trata de una festividad ligada a la presentación de Jesús en el templo, una de las costumbres católicas que permanece similar en México a la tradición española —con su propio toque de originalidad—, es vestir a las esculturas del Niño Dios con ropaje especial, una tradición especialmente creativa en el país, donde ha evolucionado a vestimentas poco usuales: médicos, maestros, futbolistas, etc.

Una vez vestido, la figura se lleva a bendecir a la iglesia con el propósito de recibir prosperidad para la familia durante todo el año.

Sin embargo, a pesar de que la celebración aún mantiene un carácter religioso en diversas regiones de México, su significado para la población en general —principalmente en ciudades— se ha perdido, convirtiéndose en una fecha para la convivencia social en la que los tamales son la principal comida que acompaña el festejo.

Ahora, ¿por qué tamales? Bien, de acuerdo con Bernardino de Sahagún, los mexicas celebraban el año nuevo el 2 de febrero, pues era la época de la primera aparición de las hojas en árboles, lo que abriría pronto un nuevo ciclo de campo.

Los tamales que actualmente son una parte esencial del Día de la Candelaria en México, representan las semillas de maíz que eran bendecidas durante el nuevo ciclo de cosecha, así como el origen del hombre creado por los dioses gracias a dicho maíz.

De esta manera, el Día de la Candelaria en la actualidad de México, se ha convertido en una celebración que mezcla tradiciones religiosas, costumbres de la antigua Roma y un necesario elemento mexica que ninguna conquista pudo arrebatar.