Días feriados en México 2026: ¿Cuándo es el siguiente asueto oficial?

Día de asueto oficial Este 2 de febrero es el segundo día de descanso oficial a nivel nacional este 2026.

El inicio de la primera semana de este mes de febrero nos trae el segundo día de asueto oficial del 2026. Pero no, no es por el Día de la Candelaria, sino por el Día de la Constitución que se conmemora el 5 de febrero. Tal como señala la Ley Federal del trabajo, los feriados oficiales se trasladan al lunes más cercano para tener un fin de semana de “puente”. Ahora, tendrás que esperar hasta el mes de marzo para poder disfrutar del siguiente.

¿Cuándo es el próximo día de asueto oficial en México?

El tercer día de descanso oficial a nivel laboral y estudiantil en nuestro país corresponde a la conmemoración del 21 de septiembre por el natalicio de Benito Juárez, que además coincide con el inicio de la primavera. Sin embargo, este se recorrerá al tercer lunes del mes, mismo que será el 16 de marzo.

Otros días festivos o conmemorativos no oficiales

Día de la Candelaria (2 de febrero)

Día de San Valentín (14 de febrero)

Miércoles de ceniza (18 de febrero)

Día de la Bandera (24 de febrero)

Día Internacional de la Mujer (8 de marzo)

¿Qué días de asueto le quedan al 2026?

Día del Trabajo (1 de mayo)

Elecciones (7 de junio) *en lo estados donde se realicen

Inauguración del Mundial FIFA 2026 (11 de junio) *para CDMX

Día de la Independencia (16 de septiembre)

Día de la Revolución (16 de noviembre)

Navidad (25 de diciembre)

Recuerda que, si te oca trabajar en cualquiera de estos días, la Ley Federal del Trabajo estipula que se te deberá pagar el triple a tu salario diario actual.