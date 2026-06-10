Actualización del caso Marilyn Cote: rechazan su solicitud de libertad y permanecerá en prisión preventiva

Marilyn Cote no saldrá de prisión preventiva Su proceso penal por fraude médico continuó con una audiencia el pasado lunes (FGE Puebla)

Marilyn Cote, quien practicaba como psiquiatra a pesar de haber falsificado todos sus documentos, continuará en prisión preventiva. Esto después de que ofreciera pagar 10 mil pesos a los afectado por sus tratamientos para que suspendieran su condena.

¿Quién es Marilyn Cote, la falsa psiquiatra con múltiples demandas de pacientes?

Marilyn Cote afirmaba ser una psiquiatra, psicoterapeuta, psicoanalista y neurocientífica, graduada de Harvard y exdocente de Oxford. Otorgaba consultas en la lujosa zona de Angelópolis en la capital del Estado de Puebla. Decía poder curar enfermedades mentales como la depresión en tan sólo 8 días.

En realidad, Cote era una abogada egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) con maestría en criminología. Fabricó su imagen como psiquiatra, profesión que ejerció al menos 7 años antes de su detención, a través de documentación falsa.

En sus redes, difundía fotos editadas con figuras reconocidas. Incluso llegó a decir que era cuñada del expresidente Enrique Peña Nieto a través de su falso marido Rodrigo Orcajo, quien en realidad era su psiquiatra y a quien robó la cédula profesional. Presumía premios que no ganó, fotos editadas en publicaciones de renombre y credenciales falsificadas.

Desde años antes de su arresto, recibía malas reseñas en páginas web por carecer de profesionalismo, debido a que Cote recetaba medicamentos controlados de manera laxa. El 9 de noviembre de 2024 se clausuró su consultorio por irregularidades en el uso de las instalaciones y se comenzó a investigar la falsificación de documentos. No obstante, no existían aún pruebas concretas ni suficientes denuncias para acusarla de negligencia médica.

En 2025, vecinos de un fraccionamiento de Puebla la denunciaron por presuntas amenazas con un arma de fuego. Esto la vinculó a proceso y desde entonces ha acumulado denuncias de expacientes. La acusan de diagnósticos erróneos y falta de seguimiento adecuado en los tratamientos con fármacos, que resultaron en daño físico y mental para varios pacientes. Se encuentra encerrada en el penal femenil de Ciudad Serdán. Se reportó el año pasado que da clases de catecismo a las reclusas.

¿Cómo va el juicio de Marilyn Cote?

En febrero de este año se le vinculó a proceso por más denuncias, las cuales ya alcanzan la docena. El 26 de mayo, se pospuso su audiencia ante la corte debido a un supuesto síndrome de abstinencia al Clonazepam que presentaba la acusada. La nueva aparición ante la corte para determinar la posible libertad condicional de la falsa psiquiatra se programó para el pasado 8 de junio.

El juez David Rodríguez González le negó la suspensión condicional del proceso a cambio del pago de 10 mil pesos como indemnización a los afectados que propuso la defensa.

La defensa legal de Cote también intentó evitar que los expedientes llegaran a juicio oral en semanas recientes utilizando distintas alternativas legales, sin ningún éxito. El juez determinó en la audiencia de este pasado lunes que se continuaría el proceso penas mediante la apertura de un juicio oral por los delitos de usurpación de profesión y amenazas.

Otras dos audiencias intermedias están previstas para el 13 de julio. Mientras tanto, Marilyn Cote continuará enfrentando su proceso penal dentro del penal.