Hospital de Gineco Pediatría del IMSS en Campeche inicia fase de atención médica

Nuevo IMSS en Campeche Nuevo Hospital de Gineco Pediatría del IMSS en Campeche comenzó a operar en una primera fase. Jazmín, ya no tendrá que llevar a su hijo a consulta médica a Yucatán o Villahermosa

El nuevo Hospital de Gineco Pediatría No.15 del IMSS en Ciudad del Carmen, Campeche comenzó a operar, en una primera fase de atención médica a la deechohabiencia, la víspera, con la recepción de los primeros 20 pacientes.

La titular del IMSS en Campeche, doctora Flor Irene Rodríguez Melo, destacó que, posterior a los trabajos de construcción y rehabilitación, este domingo comenzó la operatividad en consulta externa de cuatro especialidades: Ginecología, Obstetricia, Pediatría y Cirugía Pediátrica y los servicios de ultrasonido, rayos X y laboratorio clínico.

En el marco del 83 aniversario del IMSS, la directora del nosocomio, resaltó que la nueva unidad en Ciudad del Carmen beneficiará a una población aproximada de 341,182 derechohabientes y contará con 12 especialidades para la salud materna – infantil, lo cual calificó de un logro importante para la comunidad de la zona y un ejemplo del compromiso del Gobierno de México con la salud de la población.

A partir de las 8:00 horas se abrió agenda médica con Ana María, acompañada de su esposo e hija, quien fue la primera paciente en arribar. A su llegada, el equipo multidisciplinario de las diversas áreas la recibieron con una valla humana en el acceso principal.

Por su parte, Jazmín fue la primera madre en llevar a su hijo a consulta. “Lo veo y no lo puedo creer, quedó muy bonito, en un solo piso los consultorios y del otro lado los servicios complementarios, ahora no tendremos que viajar a Yucatán o Villahermosa por el diagnóstico de mi niño, nos atenderán aquí”.

El nuevo hospital de Gineco Pediatría contará con 74 camas, de las cuales 38 son hospitalarias y 36 no censables, tres quirófanos centrales y se contempla una plantilla proyectada en 858 personas de diversas categorías para su operatividad.

La delegada del IMSS en Campeche, la directora del hospital, Miriam del Rosario Jiménez Calderón, integrantes de Cuerpo de Gobierno y equipo de trabajo, supervisaron en todo momento, los procesos médico-administrativos.

Personal de áreas como enfermería, atención al derechohabiente, farmacia, trabajo social, nutrición, informática, de conservación y de la jefatura de prestaciones médicas cumplió, desde el primer día, con los protocolos de servicio establecidos.