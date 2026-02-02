Mario Delgado: Estrategia Vive saludable, vive feliz ha llegado a más de 8.3 millones de estudiantes

Secretario de Educación, Mario Delgado El titular de la Secretaría de Educación, Mario Delgado enfatizó que a través de la estrategia Vive Saludable, vive Feliz, se ha verificado el estado de salud de más de 8 millones de estudiantes de primarias en todo el país

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, advirtió que a través de la estrategia “Vive saludable, vive Feliz”, implementada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se han visto beneficiados más de ocho millones de estudiantes de educación básica en todo el país.

Suma de esfuerzos por la salud de niñas y niños del país

Delgado Carrillo aseveró, que para verificar el estado de salud de millones de estudiantes de nivel básico, se avanza de manera sólida y sostenida en todo el país, lo cual ha permitido que este programa de atención continúe consolidándose como una política pública prioritaria del Gobierno de México para garantizar el bienestar integral de niñas y niños.

“Se han realizado más de 66 mil asambleas informativas, con la participación de más de 8 millones de madres, padres de familia y personas tutoras, quienes otorgaron su consentimiento para la valoración de sus hijas e hijos con la toma de datos como: peso y talla, agudeza visual.

También se ha aplicado flúor, entrega de cepillos dentales, orientación sobre la técnica correcta de cepillado para fortalecer la salud bucal desde edades tempranas, así como pláticas de promoción de estilos de vida saludables.

En este sentido, resaltó que en 8 estados: Aguascalientes, Chiapas, Colima, Guanajuato, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz ya concluyeron las Jornadas de Salud, lo cual ha permitido beneficiar a 3 millones 40,447 estudiantes, en tanto que en Hidalgo y Sinaloa finalizarán en febrero y el resto de los estados lo hará antes del cierre del ciclo escolar 2025–2026.

El funcionario federal puntualizó que de marzo del 2025 al 23 de enero del año en curso, han sido valorados 8 millones 391,424 estudiantes en 66,611 escuelas primarias públicas urbanas, rurales, indígenas y comunitarias, gracias a la labor de 8,118 especialistas de la SEP, así como del sector salud: IMSS, IMSS Bienestar, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) y la Secretaría de Salud, organizados en 738 brigadas de salud escolar.

Lo anterior, ha permitido entregar más de 8 millones de Informes de Resultados

a las familias, con recomendaciones para promover estilos de vida saludables desde casa y, en los casos necesarios, canalizar a las y los niños a las unidades médicas

correspondientes.

Ver bien, para aprender más

El secretario Delgado Carrillo enfatizó la colaboración con la iniciativa privada, lo que ha permitido contar con 2 millones de lentes gratuitos para niñas y niños con problemas de agudeza visual, mismos que se están entregando durante el presente ciclo escolar tras valoraciones realizadas con tecnología de alta calidad.

Asimismo, en materia de salud nutricional y salud bucal, el IMSS, el IMSS Bienestar y la Secretaría de Salud cuentan con más de 4,500 clínicas, a la fecha, se han brindado más de 700 mil atenciones médicas en todo el país.

Recordó que la estrategia “Vive saludable, vive feliz”, el cual ya forma parte de la agenda permanente de los Consejos Técnicos Escolares (CTE) desde el ciclo 2025–2026, cuenta con un repositorio digital en constante actualización en vidasaludable.gob.mx, con materiales de apoyo para familias, docentes y comunidades escolares.