Monedas de 10 pesos en México: así cambiarán este 2026 para hacerlas más difíciles de falsificar

Nuevas monedas de 10 pesos este 2026 Hacienda anunció que las monedas de 10 pesos mexicanos cambiarán oficialmente este 2026, con el propósito de optimizar su fabricación y evitar que sean falsificadas.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció este lunes 2 de febrero que las monedas de 10 pesos mexicanos serán modificadas oficialmente este 2026, con el objetivo de optimizar su fabricación y reducir las posibilidades de que sean falsificadas.

A través de su cuenta oficial en redes sociales, la dependencia presentó un comunicado en el que detalló que se incorporarán materiales para la modernización de la moneda, así como seguirán un proceso más avanzado en su fabricación.

¿Cuáles serán los materiales en las nuevas monedas de 10 pesos mexicanos?

De acuerdo con la publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación, la parte central de la moneda contendrá distintas aleaciones en su fabricación; entre ellas, se encuentran:

Plata sterling.

Alpaca plateada.

Acero recubierto de níquel.

Por otra parte, el anillo periférico de las nuevas monedas será elaborado entre uno u otro de los siguientes materiales:

Bronce-aluminio.

Acero recubierto de bronce.

Según lo comunicado, estos materiales ofrecerán mayor resistencia, a la par que reducirán los costos de producción y facilitará la detección de monedas falsas.

La modernización de las monedas de 10 pesos combatirá la falsificación

En su comunicado, Hacienda destacó que el cambio no se limita al material ni a la imagen estética de la moneda de 10 pesos mexicanos, sino que su desarrollo es una respuesta a la necesidad de crear piezas con elementos tecnológicos más complejos.

¡Es oficial! En 2026 cambiará la aleación de las monedas de 10 pesos mexicanos.



Estas piezas seguirán reflejando la historia del México profundo a través del metal, pero con una evolución necesaria: optimizar su fabricación, reforzar la seguridad antifalsificación e incorporar… pic.twitter.com/GNTXV7SfYz — Hacienda (@Hacienda_Mexico) February 2, 2026

Este nuevo proceso apoyará a detectar con mayor facilidad la falsificación de monedas, acción que tiene por propósito incrementar la confianza de la población en el efectivo.

A su vez, el cambio en las monedas busca estanderizar procesos de acuñación y mejorar la vida útil de las monedas en circulación.

¿Las monedas de 10 pesos que poseo dejarán de servir este 2026?

Hasta el momento, la autoridad no ha realizado ningún anuncio formal donde señale que las monedas de 10 pesos actuales dejarán de funcionar, además que el procedimiento usual en estos casos simplemente es que los bancos retengan la moneda actual cuando llegue a ellos.

Es decir, la moneda de 10 pesos actual seguirá siendo válida como medio de pago mientras los nuevos modelos se implementan a la circulación en efectivo; sin embargo, cuando las monedas actuales lleguen al banco, éstas serán retiradas paulatinamente.

A pesar de esto, Hacienda recomendó a la población conservar una moneda de 10 pesos actual como recuerdo, ya que las nuevas piezas marcarán otra importante evolución en el sistema monetario mexicano.