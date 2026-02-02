Multa a Ticketmaster de 5 millones de pesos por irregularidades en venta de boletos para BTS

Multa a Ticketmaster La plataforma Ticketmaster ha sido sancionada con una multa que supera los 5 millones de pesos debido a las irregularidades reportadas por ARMY México.

Ticketmaster, plataforma global líder en venta de boletos para eventos en vivo, enfrenta las consecuencias de sus presuntas irregularidades durante la venta y preventa de los conciertos para BTS en México, pues se anunció que ha sido sancionada con multa superior a los 5 millones de pesos.

De acuerdo con lo comunicado la mañana de este lunes 2 de febrero durante la conferencia en Cineteca Nacional de Chapultepec, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) abrió un procedimiento contra Ticketmaster; la empresa cuenta con 10 días hábiles para manifestarse y presentar pruebas.

“Seguimiento Caso BTS”: avances actuales de la denuncia contra Ticketmaster

Durante la conferencia matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum permitió un espacio al titular de la Profeco, Iván Escalante, para que presentara el avance de las denuncias realizadas por ARMY México respecto a las irregularidades que Ticketmaster presentó en la venta de boletos para BTS en el país.

“Ya iniciamos un procedimiento por Infracción a la Ley contra Ticketmaster”, anunció el funcionario, añadiendo que esta notificación fue realizada el día 28 de enero de 2026, por lo que la empresa boletera tiene 10 días hábiles para manifestarse y presentar pruebas que expliquen las presuntas irregularidades.

#LaMañaneraDelPueblo | En conferencia de prensa matutina, el titular de Profeco, Iván Escalante, informó que se inició un procedimiento a la boletera Ticketmaster por los conciertos de la banda surcoreana BTS.

El proceso podría derivar en una m*lta de más de 5 millones de pesos.





También, informó que se enviaron exhortos a las plataformas de reventa involucradas en los boletos revendidos del grupo surcoreano, tales como Viagogo, StubHub y Helloticket, con sede en EU, Suiza y España, respectivamente.

“Se deben ajustar a la regulación nacional para evitar prácticas desleales en contra de las personas consumidoras”, declaró Escalante, informando a la ciudadanía que —de no tener respuesta— se iniciarán acciones legales y administrativas, incluyendo procedimientos por infracción a la ley y posibles restricciones de operación de las tres plataformas en México.

¿De cuánto es la multa a Ticketmaster por irregularidades en los boletos para BTS?

Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, anunció en La Mañanera de este lunes que el procedimiento por Infracción a la Ley contra Ticketmaster se notificó el miércoles 28 de enero, contando a partir de entonces 10 días hábiles como límite para recibir una respuesta.

“Es una multa por un monto superior a los 5 millones de pesos”, señaló Escalante, anunciando que el plazo para que la empresa se manifieste finalizará el 12 de febrero; antes de esta fecha, Ticketmaster deberá presentar pruebas que expliquen las presuntas irregularidades.

¿Qué es lo que sigue en el proceso de regulación para la venta de boletos en México?

De acuerdo con el titular de la Profeco, actualmente están trabajando en lineamientos para regular publicidad, información y venta de boletos para conciertos, festivales y espectáculos en México, con el fin de proteger a los consumidores y consumidores de dichos eventos.

“Se trabaja en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones”, informó durante la conferencia, señalando que estos lineamientos serán publicados en el Diario Oficial de la Federación durante las próximas semanas.