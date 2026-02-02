Piden en PRI un buen gesto del gobierno y suspender debate por reforma electoral

CDMX — El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, pidió al gobierno federal tener un buen gesto y posponer para otro momento el proceso de legislación de la reforma electoral.

Moreira Valdez criticó que se hayan realizado foros por esta iniciativa que está por enviar la presidenta Claudia Sheinbaum y que ni siquiera fueran invitados los aliados del partido en el poder, el PT y PVEM.

“Yo creo que un buen gesto del gobierno debe ser suspender este proceso y pasarlo a una mejor fecha y a un mejor momento. Hoy el país tiene graves dificultades en materia de seguridad, económica. El PRI es muy claro. Esa reforma viene desde el poder y tiene tres objetivos. El primero, concentrar aún más de manera artificial poder en las cámaras. Segundo, debilitar a los partidos políticos. Y tercero, tener un órgano a modo que en el 2030 diga que ellos ganaron las elecciones aun cuando la voluntad popular sea lo contrario. Por eso la denominamos ‘Ley Maduro’, dijo el líder priista en San Lázaro.

‘Los peores legisladores son de Morena’

Rubén Moreira refirió que a Morena le gusta el debate, la discusión, no quiere aquí legisladores que tengan experiencia.

“Y hace unos días un miembro de la prensa, Fernando Moctezuma, puso un estudio en el cual los 49 peores legisladores de la Cámara son de Morena. A ellos no les gusta que haya debate. Ellos tratan de sacar todo tal y como se los mandan. Aquí lo han dicho. ¿Para qué leer? O sea, inteligencia artificial, yo les he dicho, a falta de inteligencia natural, inteligencia artificial”, comentó.