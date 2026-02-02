Presentan iniciativa para depurar padrón de BienPesca; en Sinaloa doctores y maestros reciben el apoyo de pescadores, denuncian

CDMX — En Sinaloa urge depurar el padrón del programa BienPesca cuyos apoyos se dirigen a doctores, maestros y personas de otras profesiones, pero no a los pescadores, expuso el diputado petista Jesús Fernando García, quien presentó una iniciativa de reforma para regular el destino de estos recursos.

El legislador sinaloense señaló que se hace urgente poner orden en este programa emanado de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, dado que la pesca y la acuacultura en esta entidad están trastocadas en perjuicio de pescadores y acuicultores en activo, como lo han expuesto desde julio pasado por los propios afectados y por la secretaria de Pesca y Acuicultura de la entidad, Flor Emilia Guerra Mena, quien manifestó además su inconformidad por la falta de control de los recursos.

“Los verdaderos pescadores no esperan, trabajan y reparan sus herramientas, pero no son los pescadores y los acuicultores que reciben los apoyos, sino que son doctores, maestros y otros profesionistas los que se benefician”.

Jesús Fernando García puntualizó que en 2025 estos sectores recibieron una inversión adicional por 168 millones de pesos. Destacó que BienPesca estatal, con un complemento de 64 millones de pesos, al programa de sustitución de marinos y pangas, 75 millones de pesos, motores, a la inspección y vigilancia, 15 millones de pesos, al repoblamiento de presa y embalse,12 millones de pesos y a la pesca deportiva, 2 millones de pesos.

El diputado resaltó que estas cantidades representan un beneficio para 32 mil 500 pescadores y acuicultores, 410 unidades económicas de producción pesquera, 543 motores marinos nuevos para igual número de pescadores y 557 embarcaciones menores.

Por ello, el petista presentó una iniciativa de reforma al artículo 122 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, que tiene como propósito la depuración permanente del padrón de pescadores y garantizar con ello los apoyos de BienPesca,

Reiteró que su propuesta deriva de denuncias reiteradas sobre irregularidades en el padrón de beneficiarios, en el que se favorece a personas ajenas o que no guardan relación directa con actividades pesqueras y acuícolas, mientras pescadores en activo quedan excluidos de estos apoyos.

“Pescadores debidamente registrados se han referido a la existencia de un padrón del programa BienPesca sobreinflado. Acusan que resultan beneficiadas personas que no son realmente pescadores o acuicultores, presuntamente manipulados por mafias que gestionan los permisos, en complicidad con los permisionarios o patrones”, detalló.

La reforma, dijo, busca que la depuración del Registro Nacional de Pesca y Acuacultura deje de ser una medida discrecional y se convierta en una obligación legal permanente, mediante procesos de verificación, certificación, auditoría y actualización continua de la información.

“La presente iniciativa propone así que el Registro Nacional de Pesca y Acuicultura se caracterice por implicar una depuración de carácter permanente y no sea el procedimiento una medida administrativa discrecional, sino más bien un precepto legal, una tarea confiable para garantizar que solo pescadores y acuicultores legítimos estén registrados y, por tanto, reciban los apoyos y estímulos a estas actividades”, expuso.